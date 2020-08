Los gráficos que RTVE no supo representar sobre la dantesca caída del PIB

El viernes 31 de julio, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó los datos de avance de la Contabilidad Nacional Trimestral (CNTR) referentes, al segundo trimestre del año. Los resultados fueron terriblemente preocupantes, ya que no por esperados dejaban de ser horribles.

De esa manera, en dicho segundo trimestre del año, el PIB trimestral caía un 18,5% y el PIB interanual descendía un 22,1%, unas bajadas nunca vistas en la historia reciente de la contabilidad nacional, de manera que habría que remontarse hasta la Guerra Civil para encontrar algo semejante.

Sin embargo, a la hora de presentar los datos a los telespectadores y a quienes operan en las diferentes redes sociales, Radio Televisión Española (RTVE) eligió un camino poco ortodoxo, al tratar de convencer a los ciudadanos de que el día es noche y la noche, día. ¿Qué hizo? Ajustó la escala de los diferentes gráficos que representó.

En el primero de ellos, recurrió a un gráfico quebrado, de manera que la proporción del eje cambiaba a partir del momento en el que se quebraba, que es el instante en el que aparecía el dato de PIB del segundo trimestre de 2020. Con ello, la caída de un 18,5% intertrimestral de este trimestre quedaba a la altura de la caída trimestral del 2,6% del ITR- 2009, tal y como se puede comprobar en la siguiente imagen.

Primera edición del Telediario RTVE del día 31 de julio de 2020

¿Mentía en sentido estricto TVE? No, al poner el símbolo del gráfico quebrado (la doble barra), pero, desde luego, sí parece que quería mostrar otra realidad que no existía, para, de un simple vistazo conseguir que los espectadores se quedasen con otra sensación bien distinta: que el PIB no caía tanto como realmente lo hacía y que la situación era parecida a la de 2009.

¿Cuá es la realidad de la evolución del PIB en términos gráficos? La siguiente: se puede apreciar la diferencia entre la realidad y el gráfico que mostraba TVE.

Adicionalmente, RTVE insistía en el juego de los ejes de los gráficos. Ahora, en las redes sociales publicaba un gráfico en el que comparaba la caída del PIB en las cuatro grandes economías de la zona euro: Alemania, Francia, Italia y España. ¿Qué es lo que hizo RTVE? Representar los gráficos de los cuatro países, pero cada uno con una escala en sus ejes, de manera que la escala empleada para Alemania, Francia e Italia era la misma, con la amplitud de una unidad en cada hito en los ejes, mientras que en el caso español esa amplitud era de dos unidades. Con ello, se mostraba visualmente una caída del PIB español aparentemente menor en un simple vistazo rápido, con la apariencia de que era la segunda menor caída, tras Alemania, cuando el PIB español era el que más caía, como se puede mostrar en el siguiente gráfico.

Sin embargo, la comparación exenta de truco visual es la siguiente:

Ésa es la realidad. Es cierto que, después, RTVE se disculpó y mostró después los gráficos sin esos ejes quebrados y cambios de escala en los mismos, alegando un error. Bien por la rectificación, pero es sorprendente que fuese un error, porque para cambiar la escala sólo en uno de ellos o introducir el gráfico quebrado, hay que parametrizar los gráficos, es decir, no aparece sin más al realizarlos. En cualquier caso, los espectadores ya se habían llevado el efecto visual de los gráficos quebrados y a distinta escala, que es el recuerdo que tendrán.

Por último, el ministro Garzón comparaba la caída del PIB de Estados Unidos con el de España, para decir que la evolución era mejor, porque el PIB estadounidense descendía un 32,9% y el español sólo un 18,5%. Olvidaba el ministro de Consumo que el dato de Estados Unidos era el trimestral anualizado, es decir, cuánto caería la economía si durante cuatro trimestres se comportase trimestralmente como el trimestre actual. Como la economía de Estados Unidos había caído un 9,5% intertrimestral (es decir, casi la mitad que España, que cayó un 18,5% trimestral), su crecimiento trimestral anualizado es de una caída del 32,9%. Dicha cifra se obtiene anualizando ese crecimiento: [(1+g)4-1]x100, donde g es el crecimiento trimestral, en este caso, -0,095. Si aplicamos esa metodología con el caso español, comprobamos cómo el crecimiento trimestral anualizado de la economía española es de una caída del 55,88%.

También el ministro Garzón rectificó y dijo que no se había percatado de la anualización del PIB de Estados Unidos, pero su primera impresión, repetida por sus seguidores en las redes sociales ya quedaba hecha, siendo la primera información que se trasladaba a los ciudadanos.

Ésa es la realidad, por encima de las apariencias de los gráficos que publicó RTVE en un primer momento y de las primeras manifestaciones del ministro de Consumo. Siempre hay que recordar que la mentira tiene las patas muy cortas, y el mismo destino tiene la manipulación interesada con gráficos cambiados de escala o con comparaciones de mediciones diferentes, que a buen seguro no ha sido nunca la intención ni de RTVE ni del ministro de Consumo, sino meros errores, por supuesto.

En cualquier caso, ahí tienen las comparaciones de los datos, que muestran la realidad, por si quieren tomar nota.