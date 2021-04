¿Caos en Madrid? El ratio de hospitalizados es casi idéntico al promedio nacional

Entre los días 1 y 31 del pasado mes de marzo, el número de pacientes hospitalizados por covid-19 aumentó en un total de 13.903 personas. Así se desprende de los informes del ministerio de Sanidad, que comunican un acumulado de 317.312 hospitalizaciones a comienzos de mes y un total de 331.215 ingresos en la última fecha de marzo.

Las 13.903 hospitalizaciones por covid-19 producidas durante el mes de marzo suponen el 0,029% de la población de nuestro país y representan un crecimiento mensual del 4,4% a lo largo de los treinta y un días analizados. No obstante, hay importantes diferencias por regiones que merecen ser evaluadas para poner en perspectiva los resultados que están arrojando las distintas políticas sanitarias.

En el caso de Madrid, donde no se han adoptado medidas drásticas de confinamiento o de cierre de la actividad socioeconómica, encontramos que el número de hospitalizados ha subido un 4,8%, apenas cuatro décimas por delante del promedio nacional. Si el 1 de marzo se registraba un acumulado de 87.561, a final de mes esta cifra llegaba a los 91.806.

No tiene sentido, pues, sostener que la estrategia de adaptación diseñada por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso esté teniendo consecuencias significativas en cuanto a la evolución de la pandemia. Libre Mercado ya ha explicado que sus cifras de mortalidad figuran entre las mejores de España y que el número de fallecidos en las residencias es el segundo más bajo del país.

Pues bien, los datos referidos a las hospitalizaciones refuerzan estas conclusiones y certifican que el modelo madrileño arroja buenos resultados, al permitir que la economía crezca diez veces más rápido que la media nacional sin que ello vaya en detrimento de la situación sanitaria.

Baile de datos en Cataluña

Llama la atención que los medios de comunicación no estén dedicando la misma atención que brindan al caso madrileño a la región de Cataluña, cuyas cifras oficiales no paran de sufrir continuos bailes. Si tomamos como referencia el dato de hospitalizados comunicado por la Generalidad al comienzo de marzo (39.709) y lo comparamos con la cifra facilitada al final del mes (38.471), encontramos que, mientras que toda España vivía un aumento en el total de hospitalizados, Cataluña no solo no habría tenido ningún solo ingreso, sino que habría depurado unos 1.238 ingresos que a comienzos de mes sí figuraban en la estadística oficial.

Algo parecido sucede con los positivos. El 1 de marzo, Cataluña informaba de 582.073 contagios desde el inicio de la pandemia, mientras que el 31 de marzo esta cifra había caído a 538.008 positivos. Un descenso, pues, de 44.065 expedientes que tampoco ha recibido la menor atención por parte de los medios.

El ministerio de Sanidad ha justificado este baile de cifras apuntando que había casos "duplicados" que se generaron "al actualizar la información de contagios de coronavirus ya registrados en el sistema informático con un código de identificación diferente al que se había asignado originalmente".