España perdió más de 106.000 habitantes en el año de la pandemia, según el INE

El Instituto Nacional de Estadística ha publicado el Avance de la Estadística del Padrón Continuo, que realiza con todos los Padrones municipales. Unos datos muy esperados por la gran confusión y la opacidad continuada del gobierno de Pedro Sánchez en la gestión sanitaria y de víctimas de la Covid-19. Durante los meses más duros, decenas de miles de fallecidos por esta causa no contaron para las estadísticas del gobierno. No disponer de los test necesarios para confirmar su diagnóstico, a pesar de que la OMS aconsejó sumarlos si los síntomas eran compatibles con coronavirus, fue la coartada del Presidente del Gobierno para no empañar su imagen con la trágica realidad.

Según el INE, desde que empezó la pandemia hasta el 1 de enero de 2021 la población inscrita en España ha disminuido en 106.146 personas respecto al año pasado. Explica que,

el número neto de españoles se ha reducido en 79.815 personas (un–0,2%) y el de extranjeros ha disminuido en 26.331 (un –0,5%). Entre estos últimos, los pertenecientes a la Unión Europea (UE-27) bajan en 37.870 (un –2,3%), mientras que los no comunitarios crecen en 11.539 personas (un 0,3%).

A día de hoy España tiene 47.344.649 habitantes. De este total, 41.936.827 tienen nacionalidad española (el 88,6%) y 5.407.822 extranjera (el 11,4%). Otro dato de interés es que "después de cuatro años consecutivos aumentando la población total de España, inscrita en el Padrón Continuo", el pasado disminuye y la cifra de españoles baja de los 42 millones".

A día de hoy el Gobierno reconoce 77.102 fallecidos por coronavirus, dato que ha sido cuestionado por varios organismo oficiales, entre ellos, el propio INE. En las tablas publicadas consta un desfase de 86.185 fallecidos más si comparamos 2019 con 2020, de enero a diciembre (501.099 en 2020 frente a 414.914 en 2019).

El pasado mes de julio Pedro Sánchez presumió de haber "derrotado al virus" y "controlado la pandemia" y animó a "no dejarse llevar por el miedo" y a "disfrutar de la nueva normalidad recuperada". El INE nos permite comparar los registros de agosto de 2019 y de 2020 y encontramos un exceso de mortalidad de 46.434 personas en fechas similares. Un verano fatal.

El INE también publicó hace cuatro meses otra nota sobre Defunciones según la Causa de Muerte. Solo en el periodo de marzo a mayo de 2020 el número de fallecimientos se incrementó un 44,8% (con 47.105 más).

Entre enero y mayo de 2020 hubo 32.652 fallecimientos cuya causa de muerte fue COVID-19 virus identificado. Y otras 13.032 personas murieron con sospecha de COVID-19 por tener síntomas compatibles con la enfermedad (COVID-19 virus no identificado). Estas dos causas de muerte relacionadas con la COVID-19 fueron incorporadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) a la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10) en marzo de 2020. Además, los médicos han certificado en 4.218 casos que la causa de muerte no ha sido directamente la COVID-19, sino que su muerte ha sido debida principalmente a otras causas, pero que la COVID-19 ha contribuido al fallecimiento de dichas personas, como comorbilidad.

El exceso de mortalidad por todas las causas también lo ha seguido el Instituto Carlos III, gracias al Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo). En el último informe publicado el pasado 6 de abril entre marzo de 2020 y febrero de 2021 consta un exceso de 83.547 fallecidos respecto a lo estimado. Y eso que en las tablas no figuran los meses mayo, junio y julio.

En Libertad Digital los funerarios han venido denunciado y reivindicando otras cifras. En enero de este año, con datos procedentes de Registros Civiles, calculaban que el número de muertos por coronavirus se elevaba a los 120.000.

Otros datos de interés de Patrón Continuo

El 49,0% del total de inscritos en el Padrón son hombres y el 51,0% mujeres

El 84,6% de la población ha nacido en España y el 15,4% en el extranjero.

Por edades, el 15,1% de la población tiene menos de 16 años, el 35,5% entre 16 y 44 años.

El 29,7% tiene entre 45 y 64, y el 19,7% 65 o más años.

La edad media de la población inscrita en el Padrón es de 43,8 años. La de los españoles es de 44,7 años y la de los extranjeros de 36,6 años (la de los ciudadanos de países pertenecientes a la Unión Europea es de 38,9 años).

Las comunidades autónomas más pobladas a 1 de enero de 2021 son Andalucía, Cataluña y Comunidad de Madrid. Por su parte, las que tienen menos población son La Rioja, Cantabria y Comunidad Foral de Navarra.

En el último año la población empadronada ha disminuido en la mayoría de comunidades autónomas, y sólo ha aumentado en cinco de ellas. Comunidad de Madrid (34.297 personas menos), Cataluña (23.551 menos) y Castilla y León (13.637 menos) experimentan los mayores descensos de población en términos absolutos entre el 1 de enero de 2020 y el 1 de enero de 2021. Por su parte, los mayores aumentos de población se producen en Región de Murcia (6.687 personas más), Castilla-La Mancha (2.571 más) y Cantabria (1.403 más).

Los datos publicados este martes por el INE son provisionales. A lo largo del año conoceremos los definitivos.