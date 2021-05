La agencia de calificación Axesor advierte en su boletín trimestral de coyuntura económica que la economía española crecerá un 20% menos de lo esperado por el gobierno. No solo eso, sino que Axesor ve inviable que la producción presente niveles más o menos normalizados hasta el año 2023, retrasando más aún la salida de la crisis.

Hace algunas semanas, la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, reconoció que la previsión de crecimiento para 2021 ha sido revisada drásticamente a la baja. Si a comienzos de año se avanzaba una expansión del 9,8%, en abril se recortó este umbral hasta el 6,5%. Pero los técnicos de Axesor no solo no ven factible esta previsión rebajada, sino que consideran que la economía avanzará mucho menos.

La proyección de Axesor para 2021 es que se produzca una subida del PIB del 5,2% en comparación con el año 2020, en el que el PIB se contrajo un 10,8%. Axesor apunta diversos factores problemáticos, como el escenario de incertidumbre sanitaria, la inexistente recuperación del turismo o el nefasto primer cuatrimestre del año.

Lo peor de todo es que, según la agencia de calificación, "no se recuperarán los niveles pre-crisis hasta el año 2023", de modo que la duración de la crisis se antoja, una vez más, demasiado larga. El empleo se resentirá como consecuencia de estas débiles perspectivas, puesto que la tasa de paro no solo no mejorará, sino que rozará el 17% durante el año 2021.

El pesimismo va ganando enteros

Aunque se trata de un escenario marcadamente peor al proyectado por el gobierno, las previsiones de Axesor pueden incluso pecar de optimistas si nos ceñimos a lo que esperan otros servicios de estudios. Por ejemplo, la consultora Freemarket Corporate Intelligence ya ha avanzado que plantea una horquilla de entre el 3,5% y el 5,5% para el PIB de 2021.

Así, la firma de Lorenzo Bernaldo de Quirós ve factible una tasa de crecimiento casi un 50% menor a la que proyecta el gobierno de Pedro Sánchez. No solo eso, sino que su previsión de paro aún es más sombría y baraja un aumento hasta el 17,5% o el 21%, dependiendo del escenario. El saldo fiscal de las Administraciones Públicas también sufriría un notable descalabro y, tras el déficit del 11,3% del PIB anotado en 2020, se plantearía un desajuste comprendido entre el 8,5% y el 9,8%.

Por otro lado, este diario ha podido saber que uno de los servicios de estudios más prestigiosos de España avanzará próximamente una expectativa de subida del PIB del 4,5-5%, de modo que cada vez resulta más factible el descalabro avanzado por Freemarket Corporate Intelligence y apuntado en parte por Axesor.