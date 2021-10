Los mayores disparates de Carlos Sánchez Mato, el nuevo asesor económico de Irene Montero

Carlos Sánchez Mato, el delegado de Economía que destrozó las cuentas del Ayuntamiento de Madrid hasta el punto de motivar la intervención del Ministerio de Hacienda, se incorpora al Ministerio de Igualdad del gobierno de PSOE y Podemos. Pese a que está imputado por malversación de fondos públicos y prevaricación, el político comunista será el nuevo "asesor económico" del Ejecutivo, de la mano del departamento que dirige la ministra Irene Montero.

El político, vinculado a Izquierda Unida, arrastra notorios fracasos en su vida profesional. En el mundo de la empresa, fue directivo de una sociedad que acabó arruinada. En el campo de la gestión pública, terminó siendo destituido por la entonces regidora de la capital, Manuela Carmena. Posteriormente intentó ser alcalde de Madrid, pero su candidatura fue un auténtico ridículo y obtuvo apenas el 2,6% de los votos en las elecciones municipales de 2019. Pese a este triste bagaje, en los últimos meses había encontrado acomodo como profesor de Economía de la Universidad Complutense de Madrid.

Durante su paso por el Ayuntamiento de Madrid, Sánchez Mato protagonizó todo tipo de polémicas. Ya en una de sus primeras intervenciones, dejó claro que se había propuesto incendiar el Pleno de la Villa y Corte con todo tipo de provocaciones de corte marxista:

"La señora Esperanza Aguirre nos quiere regalar un libro de Milton Friedman. A mí me encanta Milton Friedman, pero para coger los libros y hacer con ellos algo muy concreto, que no explicaré aquí…"

"¿Tengo yo algo en contra de Zara? Pues que no me vale nada de lo que me pongo allí. Yo es que no voy de compras. Eso es lo que tengo yo en contra de Zara o de cualquier otra de esas empresas. Y no tengo ningún tipo de servidumbre con ellas, al contrario que otros"

"¿Le tengo manía yo a los políticos del PP? Yo creo que sí, que somos de una clase diferente y mi clase no es la suya. No lo es. Pero bueno, nos hemos situado en clases diferentes, ¡qué le vamos a hacer! Eso no ha cambiado. En el siglo XXI, la clase trabajadora sigue siendo explotada por la clase dominante"