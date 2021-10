Así destruye el capitalismo la pobreza al margen del Estado

Cuando se habla de la reducción de la pobreza es inevitable relacionar esta reducción con la irrupción del capitalismo como sistema económico. Con la aparición y posterior generalización del sistema capitalista se ha visto como la humanidad ha pasado de una aplastante situación de pobreza a una aplastante situación de riqueza.

No obstante, existe una crítica a esta interpretación, ya que, si bien es verdad que la incidencia del capitalismo es incuestionable, podrían relacionar el progresivo crecimiento del tamaño del Estado y su consiguiente gasto social con la reducción de la pobreza. A continuación, vamos a tratar de ver si este tipo de argumento tiene alguna consistencia.

En primer lugar, hemos de ver cuál ha sido la reducción de la pobreza desde 1820 hasta la actualidad en todo el mundo, y vemos que se ha pasado de un 90% de población en pobreza extrema en 1820 a un 10% en 2015, todo mientras la población mundial ha pasado de 1.000 millones de habitantes a más de 7.000 millones.

Ahora bien, ¿qué impacto ha podido tener el gasto social en dicha erradicación de la pobreza? Para ello nos valemos de los datos que nos ofrece la OCDE en un reciente estudio, donde nos muestran cómo ha sido la evolución del gasto social (educación pública, asistencia familiar, asistencia al mercado laboral, subsidios de vivienda pública, sanidad pública, pensiones y vivienda pública) El gasto social como porcentaje del PIB en los países disponibles desde 1820 hasta 2016 (excluida la educación) habría seguido la siguiente tendencia:

Si observamos más detalladamente la evolución por países y años, vemos cómo en el siglo XIX el gasto social (sin contar la educación) como porcentaje del PIB se mantuvo por debajo del 1% en la mayor parte de las décadas. Fue a partir de la década de 1940 cuando se empezó a disparar este gasto, superando el 5% del PIB. Por tanto, este gasto social ha contado con un porcentaje reducido del PIB desde 1820 hasta 1940, siendo especialmente llamativo el crecimiento disruptivo del gasto en EEUU como consecuencia de La Gran Depresión y de programas económicos como el New Deal. Hasta 1920 sólo en Reino Unido se superó el 2% de gasto social como porcentaje del PIB en dos ocasiones, hasta esta década la mayor parte de los países dedicaban menos del 1% a gasto social. Ahora bien, ¿cómo ha evolucionado la pobreza en estos países entre 1820 y la actualidad? Tanto si utilizamos la medición del DAD, que es la línea de pobreza estándar (basada en encuestas) de 1.9 dólares diarios, como si utilizamos una métrica más generosa como la de CBN (coste de necesidades básicas), vemos que desde el año 1820 hasta el año 1940 la pobreza extrema se había reducido de forma muy considerable.

Entre 1820 y 1940, la pobreza extrema en los países disponibles pasó de alcanzar al 73% de la población a alcanzar al 25% de la misma, según la métrica del CBN. Si utilizamos la medición del DAD, vemos que esta pasó del 55% de pobreza extrema al 10%. Tanto si lo medimos de una forma o de otra, vemos que la reducción de la pobreza extrema en esta región fue asombrosa, y con un gasto social que no superaba el 5% sobre el PIB. Al analizar país por país (utilizando la CBN), observamos que la pobreza extrema en Reino Unido pasó de abarcar al 80% de la población en 1820 a sólo el 6% en 1940. En Países Bajos pasó del 75% al 12%, en Francia del 77% al 49%, en Alemania del 66% al 14%, en España del 83% al 42%, en Suecia del 86% al 19%, en Estados Unidos del 52% al 1% y en Argentina del 63% al 6%. Durante todo este tiempo el tamaño del Estado fue relativamente muy pequeño de forma sostenida y la pobreza no paró de reducirse, por lo que no parece que el gasto social del Estado haya sido un factor con una incidencia clave en todo este proceso.

En todo este periodo el gasto social per cápita supuso un porcentaje de la renta per cápita del país muy pequeño. Por ejemplo, en Reino Unido la renta per cápita era de 4.332 dólares en 1850, mientras que su gasto social (excluida la educación) per cápita era de 43 dólares. Si incluyéramos el gasto en educación ascendería a los 90 dólares, una cifra minúscula. En 1900, cuando la pobreza se redujo a la mitad, el gasto social per cápita fue de 76 dólares (el doble si incluimos la educación) de una renta per cápita de 7.594 dólares. En esta época Reino Unido era el país con mayor gasto social en porcentaje sobre el PIB, además de ser con diferencia el país con la renta per cápita más alta de Europa.

Que la pobreza extrema mundial se haya reducido enormemente en los últimos 50 años se debe fundamentalmente a la salida de China y de la India de la pobreza extrema, pasando China de un 84% de pobreza extrema en 1950 a un 5% en 2018, y la India de un 61% de pobreza extrema en 1950 a un 9% en 2018. (La población conjunta de China y la India es de 2.800 millones de habitantes, de 7.800 millones de habitantes que hay en la actualidad, aproximadamente un 36% de la población mundial.)

Para China, los datos disponibles nos muestran que el gasto social promedio durante el periodo en el que se erradicó la pobreza fue del 6.59% sobre el PIB, mientras que los únicos datos para la India muestran un gasto del 0.32% sobre el PIB en la década de 1990 y del 2.29% en la década de 2010.

En definitiva, podemos llegar a la conclusión de que el Estado ha tenido muy poco que ver en la reducción de la pobreza, ya que esta se ha venido reduciendo de forma progresiva tanto cuando el gasto social y el tamaño del Estado era muy pequeño, como cuando ambos indicadores se han situado a los niveles actuales. La realidad es que la desaparición de la pobreza extrema se ha producido de forma constante desde la aparición y posterior generalización del sistema capitalista.