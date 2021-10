La inflación no es un problema pasajero: "Hay señales de persistencia y agravamiento"

Tras un año 2020 para el olvido, en el que la caída de la producción fue cercana al 11%, el ejercicio 2021 empieza a llegar a su fin en medio de revisiones a la baja de las predicciones de crecimiento a las que ahora se suma el acuciante problema de la inflación, cuya incidencia es cada vez más visible y evidente.

No es para menos. La evolución al alza que están experimentando los precios, con un IPC que ya crece por encima del 5% en tasa anual, se está convirtiendo en un factor adicional de vulnerabilidad para la economía española. Como ha explicado este diario, estos niveles de inflación provocarán pérdidas de más de 30.000 millones de euros entre las familias y las empresas de nuestro país.

Pero, ¿estamos ante un fenómeno puntual o el repunte de los precios ha venido para quedarse? El último informe de la consultora Freemarket CI reconoce que "hay dudas sobre lo que sucederá en los próximos trimestres", pero apunta que "hay un riesgo real de que este fenómeno se vuelva en algo más duradero".

Según el estudio de la entidad que preside Lorenzo Bernaldo de Quirós, "el incremento de los precios de la energía se traduce en el encarecimiento de un suministro básico para la economía, lo que se traduce en un repunte de costes para las empresas, que además han venido sufriendo las consecuencias asociadas a la caída de la actividad que ha provocado la pandemia".

Esto sería especialmente problemático para España, "una economía en la que existen importantes partidas de gasto público ligadas al comportamiento del IPC y en la que los sindicatos han mostrado una tendencia crónica a trasladar las alzas de dicho indicador a los salarios". Hay, pues, razones de sobra para preocuparnos.

El informe recalca que los salarios han crecido por encima del IPC en 2014 (0,7% vs -1%), 2015 (1,1% vs 0%), 2017 (2,1% vs 1,1%), 2018 (1,5% vs 1,2%) y 2019 (1,6% vs 0,8%). La excepción sería 2016, cuando el IPC subió un 1,6% y los salarios apenas repuntaron un 0,2%. En cambio, la situación puede cambiar en el nuevo escenario macro, puesto que venimos de un 2020 en el que las rentas salariales cayeron un 3,6% y todo apunta a que en 2021 no habrá una mejoría significativa en las ganancias de los trabajadores, de manera que el aumento anual del IPC, estimado en torno al 5%, tendrá efectos aún más negativos en los ingresos de los trabajadores.

Para Freemarket, "el repunte de la inflación no es un fenómeno puntual que se va a corregir de manera natural, sino que tienes raíces más profundas que sugieren su persistencia e incluso su agravamiento". Si a eso se le suma el hecho de que parte importante de la economía española está vinculada al IPC, y si también tenemos en cuenta que nuestros mercados de trabajo, de bienes y de servicios están muy intervenidos, la situación a medio y largo plazo se antoja más complicada e invita a pensar que estamos solo viendo el comienzo del problema, puesto que "es muy factible la generación de efectos de segunda ronda muy perniciosos, que resultarían en una inflación más alta y un crecimiento más bajo".

Negras perspectivas

El estudio señala también que el déficit público está empeorando su saldo estructural de forma continuada. Así, aunque en 2017 se situaba en el 3% del PIB, desde que Pedro Sánchez ha llegado a la Moncloa se ha elevado hasta el 5,2% del PIB. Además, "el incremento del déficit estructural se debe sobre todo al incremento del gasto social permanente".

En cuanto al comportamiento del empleo, Freemarket subraya que "el empleo público ha experimentado un crecimiento casi exponencial en los últimos trimestres, con un incremento de 214.000 efectivos que significa que la oferta de empleo público ha aumentado un 73% con respecto al promedio de los seis años anteriores.