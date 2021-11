La "ecoansiedad", el nuevo esperpento ecológico que promociona TV3

Las consignas ecologistas cada vez están extendiéndose más entre los jóvenes, y la lucha contra el cambio climático está llevado a este colectivo a la histeria colectiva. Bien es cierto, que son los principales líderes mundiales los que están promocionando esta obsesión verde y también, que el último ejemplo de su hipocresía lo tenemos en la COP26 de Glasgow, donde más de 400 jets privados aterrizaron en la cumbre climática cuyos ocupantes acudían en estos aviones para dar lecciones ecologistas.

Pero no son solo los políticos. Televisiones públicas como TV3 dedican recursos de todos los contribuyentes españoles a este esperpento ecológico. Por ejemplo, el canal catalán ha elaborado un reciente reportaje sobre la "ecoansiedad" en el que varios jóvenes explican que están altamente alarmados por los estudios científicos que predicen un negro futuro para el medioambiente.

TV3 asegura que "tienen ecoansiedad. La crisis climática les angustia hasta un punto que les provoca miedo, rabia, depresión y pueden llegar a tener que medicarse. Para superarlo, se implican en la lucha contra el cambio climático. Algunos han decidido no tener hijos" por esta ansiedad.

Las declaraciones no tienen desperdicio. "Me costaba levantarme y no entendía el sentido de mi existencia", señala uno de los sobrecogedores testimonios. "Leí mucha literatura científica y me deprimí", asegura uno de los afectados. "Tenemos ecoansiedad pero no tenemos ningún tipo de ayuda, te sientes un poco desamparado", declara otra. Un drama.

Tampoco faltan en el reportaje los ataques al consumo de corte anticapitalista. "Y la gente continúa con estas dinámicas: continúa comprando, continúa cogiendo vuelos de avión, continúa como si nada", denuncia uno de ellos.

El apocalipsis climático no es nuevo. Los científicos llevan años y años equivocándose con predicciones medioambientales sobre cómo el cambio climático iba a afectar a nuestro planeta. La mayoría de ellas han sido erróneas. Por poner un ejemplo, el New York Times sacaba una noticia en 1970 donde un científico predecía que en el siglo XXI una era de hielo.