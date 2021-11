La última de ocurrencia de Eduardo Garzón: "El sector público no necesita recaudar impuestos para financiarse"

El economista Eduardo Garzón vuelve a dar que hablar. En una de sus habituales trifulcas en Twitter, el hermanísimo del ministro de Consumo se ha enzarzado con el economista Daniel Lacalle este lunes usando unos insólitos argumentos en una discusión sobre teoría monetaria.

En una oda a la máquina de imprimir billetes, el hermano de Alberto Garzón ha asegurado que "el dinero lo crea y regula el sector público, por lo que éste no necesita recaudar impuestos para financiarse. Y al revés: el sector privado no puede ingresar nada si el sector público no crea antes el dinero", según Garzón.

No es cierto. El dinero lo crea y regula el sector público, por lo que éste no necesita recaudar impuestos para financiarse. Y al revés: el sector privado no puede ingresar nada si el sector público no crea antes el dinero. Lo explico aquí: https://t.co/0fDUoEVMhF https://t.co/0oBCzd93yZ — Eduardo Garzón (@edugaresp) November 22, 2021

Lacalle no ha tardado en sacar a Garzón de su error asegurando que "el dinero no lo "crea" el estado a placer. La moneda no vale nada si no está soportada por demanda real del sector privado y reservas".

No. El dinero no lo "crea" el estado a placer. La moneda no vale nada si no está soportada por demanda real del sector privado y reservas. Eso de que la moneda es recurso ilimitado que permite financiar todo como y cuando quiera es simplemente falso. 👇https://t.co/5FunIpQSrx — Daniel Lacalle (@dlacalle) November 22, 2021

No es la primera vez que Eduardo Garzón defiende la creación de dinero "sin límites".

Lacalle no ha sido el único experto en responder ante semejante disparate. Francisco Capella ha explicado en un hilo clarificador cómo la mayor parte del dinero que tiene el Estado se debe a los impuestos que detrae de los contribuyentes.

Tuitioteces clásicas de Eduardo Garzón @edugaresp. "Los ingresos de los funcionarios provienen del gasto del Estado, no de ningún impuesto. Eso es un mito para que la gente crea que el Estado es un parásito. Es sólo un mito." pic.twitter.com/gX5DX5JkSm — Francisco Capella (@fcapellaga) November 22, 2021

Tras la afirmación de Garzón, muchos usuarios de esta red social se hacían con toda lógica esta pregunta: Si Garzón está en lo cierto, entonces, "¿ya no hace falta pagar más impuestos?" Las bromas tampoco se han hecho esperar:

Cómo crean el dinero? Imprimiendo? Entonces porque nos fríen a impuestos?

Si no hace falta pagar impuestos yo les voto. — Asunción León (@Aasuncino) November 22, 2021