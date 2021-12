Yolanda Díaz aprueba el 'Infojobs estatal' sin contar con Infojobs

Luz verde al Infojobs estatal. El Consejo de Ministros aprobó ayer viernes, a propuesta del Ministerio de Trabajo, el anteproyecto de "Ley de Empleo" que va a convertir al SEPE en la "Agencia Española de Empleo" con el objetivo de "agilizar la prestación de servicios y ahondar en la transformación digital".

Con esta nueva plataforma pública, rebautizada -no por el Gobierno- con el apodo del Infojobs estatal, Trabajo pretende aglutinar todas las ofertas laborales del sector público y del sector privado del momento. Para ello, el Ejecutivo va a obligar a las empresas españolas a comunicar a la Agencia todas sus vacantes disponibles. Así, el SEPE se transformará "en una gran agencia pública" al "digitalizarlo de arriba a abajo" para ganar "en rapidez, agilidad, flexibilidad" celebró la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

"Infojobs está inventado"

Entre los trabajadores del SEPE ayer reinaba el nerviosismo. "Sabíamos que había en marcha un cambio importante, porque nos lo había comunicado la dirección del SEPE, pero no sabíamos que lo iban a aprobar hoy, tan pronto", señalan fuentes del sindicato CSIF en el SEPE a este periódico.

"A nosotros nos parece muy bien que quieran digitalizarlo todo y agilizar la búsqueda de empleo, pero de eso se encargan las CCAA. El 98% del trabajo del SEPE es gestionar las prestaciones por desempleo y de eso no han dicho nada", añaden con desconfianza. "No sabemos lo que quieren hacer todavía y si va a cambiar algo en nuestras tareas. Estamos esperando a que nos lo expliquen, que deberían haberlo hecho antes de anunciar nada", critican. Fuentes del Ministerio de Trabajo aseguran a Libre Mercado que "el nombre del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) desaparecerá, aunque estamos en primera vuelta (se negociará con CCAA y agentes sociales) y queda recorrido para ver cómo queda".

En el propio portal de empleo privado Infojobs también se han llevado una sorpresa. "Cuando nos enteramos del proyecto del Ministerio de Trabajo, en agosto, nos presentamos a consulta pública para intentar participar de manera activa, pero desde entonces, no hemos tenido respuesta del Gobierno", señalan fuentes de la compañía, que se ha dado por aludida con la idea.

"La rueda está inventada, al igual que Infojobs está inventado. Nosotros ya tenemos el desarrollo y el Big Data para cubrir lo mejor posible los desajustes que hay entre la oferta y la demanda en el mercado laboral, pero no se nos ha consultado" lamentan las mismas fuentes, que aseguran no poder valorar el plan de Díaz "porque no tenemos el borrador ni tenemos claro lo que quieren hacer".

Los servicios de empleo solo colocan al 2%

Teniendo en cuenta que, hasta ahora, la intermediación laboral estatal ha cosechado unos resultados nefastos, las dudas sobre la efectividad de la nueva "gran agencia pública" estatal de Yolanda Díaz son lógicas. El mejor ejemplo del fracaso público en la búsqueda de empleo de los parados lo tenemos en la última submuestra de la Encuesta de Población Activa, que revela que solo 316.600 asalariados obtuvieron su empleo gracias a la intermediación de una oficina de empleo pública en 2020. Es decir, la irrisoria cuantía del 2% del los desempleados, la misma cifra que en 2019.

Un tutor para los parados y Big Data

Con esta "profunda transformación del SEPE", el Ministerio de Trabajo incidirá "en la atención individualizada y en la evaluación de resultados". Para ello, asignará un tutor "debidamente cualificado" a los parados que les acompañará en todo "el itinerario formativo y profesional que se haya diseñado para mejorar su empleabilidad". Habrá unos 7.000 tutores, que no cubrirán los más de 3 millones de desempleados que hay en España y sólo a cerca de un millón.

En este sentido, también han anunciado hoy la creación de la "Oficina del Análisis del Empleo" para "fomentar la investigación, el estudio y el asesoramiento en materias relativas a las políticas de empleo y la elaboración, publicación y divulgación de documentos en torno al empleo y la ocupación que puedan resultar útiles al Sistema Estatal de Empleo". Además, integrarán en el sistema "de manera real el análisis de datos a través de la inteligencia artificial y el tratamiento de Big Data". El coste de todo esto es una incógnita.