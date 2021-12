Los loteros echan el cierre en Navidad: "Necesito vender 1.800 décimos para pagar el alquiler de un mes"

Por primera vez en la historia, este 22 de diciembre muchos españoles no podrán ir a descorchar el champán a la administración del barrio en caso de que les toque algún pellizco del Gordo. Y la culpa no será de la covid-19, sino de las "pírricas" comisiones que el Estado paga a los loteros y que han llevado a muchos de ellos a cerrar sus puertas este miércoles en señal de protesta.

Desde primera hora de la mañana, decenas de trabajadores del sector se han acercado a las puertas del Teatro Real -donde se celebra el Sorteo Extraordinario de Navidad- para manifestarse contra el Gobierno y reclamar que se actualice su sistema de retribución.

"Llevamos desde 2004 con las comisiones congeladas. Acaba de producirse la mayor subida del IPC en 29 años, ha subido el salario mínimo, la luz está en récord histórico… Así que necesitamos que se actualice el sistema, porque no es acorde ni a lo que cuesta ahora mismo la vida ni a nuestros gastos", explica Joaquín Monroy, portavoz del movimiento Loteros en la lucha.

Cuánto ganan los loteros

De cada décimo de Navidad que venden, reciben el 4% o, lo que es lo mismo, 80 céntimos brutos, por lo que, según denuncian, es "imposible" cubrir gastos: "Yo pago 1.500 euros de alquiler. Divídelo entre 0,80 y te debe salir 1.800 o así (1.875 para ser exactos), que son los décimos que tengo que vender solamente para pagar el alquiler de un mes"-

En el resto de los juegos, las comisiones rondan el 5 o el 6%, pero las cantidades que se mueven son inferiores. Así, tal y como explica a Libertad Digital, son muchos los loteros que registran pérdidas durante todo el año y sólo en Navidad consiguen recuperarse mínimamente. Otros ni siquiera eso.

Si cuento mis gastos de alquiler, de empleados, de luz, de seguros y otras cosas, pierdo dinero

"Estás viendo una administración en la que hay mucho paso de gente y, sin embargo, yo ahora mismo no cubro gastos -lamenta desde La Chulapa de Moncloa-. Si cuento mis gastos de alquiler, de empleados, de luz, de seguros y otras cosas, pierdo dinero. Y nadie quiere perder dinero con un negocio y menos con uno como éste, en el que las licencias cuestan mucho".

Joaquín, en el interior de la estación de Moncloa. | David Alonso.

Sin ayudas en pandemia

A pesar de que la pandemia ha agravado su delicada situación, el Gobierno no ha aprobado "ni una sola ayuda" para el sector. "Se habla mucho de la hostelería, pero nosotros también lo hemos pasado muy mal", se queja Monroy.

Durante el confinamiento, se vieron obligados a cerrar sus locales y muchos de ellos todavía deben el alquiler de aquellos meses: "Yo mismo todavía no lo he pagado. Entonces no lo pude pagar porque no generé nada y, ahora, como vivo al día, tampoco".

Aportamos mucho al bienestar de este país como para que nos tuvieran un poquito más de consideración

En esta tesitura, el portavoz de los loteros acusa al Gobierno de "mirar para otro lado", algo "incomprensible", dice, teniendo en cuenta que el sector genera unos 9.000 millones de euros anuales. "Aportamos mucho al bienestar de este país como para que nos tuvieran un poquito más de consideración", recuerda.

Competencia desleal

Lejos de ayudarles, acusan a Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) de hacerles "competencia desleal" a través de su página web. "La gente que compra ahí no viene a visitarnos. Son billetes que están quedándose, aprovechándose de su fuerza y de su notoriedad de marca", denuncia.

Monroy aclara que, teóricamente, la SELAE reparte los clientes entre las distintas administraciones, pero asegura que este proceso es "muy poco transparente". Él mismo sigue sin tener claro a día de hoy el sistema: "Cuando me meto en mi perfil, me aparece que tengo ciento y pico clientes de su web, pero luego las comisiones que recibo no tienen nada que ver".

Un parón simbólico

Desesperados ante esta situación, el pasado 22 de septiembre, el sector celebró la que puede considerarse la primera gran manifestación de la historia reciente. "Es la primera vez que toda la red de ventas o su mayoría se pone de acuerdo para ir a manifestarse a Madrid -cuenta orgulloso el portavoz de Loteros en lucha-. La verdad es que no se esperaba un éxito tan grande y estuvo súper bien".

Simplemente buscamos una subida de nuestra retribución. No queremos afectar al cliente

Ahora, confían en tener un eco similar, tratando de hacer partícipes a todos los españoles de su delicada situación: "Creemos que es un día idóneo para mostrar nuestra protesta que, obviamente, es pacífica. Simplemente buscamos una subida de nuestra retribución. No queremos hacer daño a nadie, ni queremos afectar al cliente".

Como muestra de buena fe, han decido reducir los días de cierre -que, inicialmente, iban a ser tres- a uno, ya que, de no haber sido así, habrían impedido a muchos ciudadanos que pudieran necesitarlo cobrar el dinero nada más celebrarse el sorteo. "Al final, lo que vamos a cerrar es una tarde, porque por la mañana casi no hay movimiento, así que es un poco simbólico".

Lo que piden al Gobierno

A la espera de ver si el Gobierno reacciona, y ante los rumores que apuntan a un pequeño gesto para salir del paso, los loteros ya advierten de que no se conformarán con cualquier cosa: "No estamos haciendo esto para que nos suban un punto". Lo que buscan realmente es que se les convoque a una mesa de negociación y que sean los expertos los que valoren la situación actual de la economía y los gastos que soportan los loteros.

"Lo suyo es que se haga un cálculo medio, porque entiendo que hay administraciones que ganan mucho dinero y otras que están para cerrar. No vamos a coger ni la que más gana, ni la que menos, pero vamos a hacer una ponderación y vamos a encontrar una solución que nos permita respirar un poco", insiste Monroy.

Joaquín Monroy, en el interior de su administración. | David Alonso

El tabaco, por ejemplo, está sobre el 8% y nosotros estamos a años luz de ese porcentaje

El portavoz de los loteros evita poner sobre la mesa la cifra exacta con la que se quedarían contentos, pero sí ofrece algunas pistas: "El tabaco, por ejemplo, está sobre el 8% y nosotros estamos a años luz de ese porcentaje". También pide al Gobierno que vea lo que sucede en los países vecinos. "Si vas a Francia o Portugal, verás que allí las condiciones son mucho más ventajosas", añade.

Con todo, Monroy insiste en que lo único que pide es una mayor consideración para los loteros y que, de un vez por todas, el Gobierno "dignifique" una profesión que, como él mismo recuerda, "tiene más de 250 años de historia".