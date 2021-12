Los peluqueros, desesperados con el veto a la bajada del IVA: "Muchas familias se van a ir al garete"

Lejos de zanjar el debate, el veto del PSOE a la bajada del IVA a peluqueros y esteticistas en los Presupuestos Generales de Estado no ha hecho sino enfadar todavía más a un sector que ya avanza nuevas movilizaciones en los próximos meses. Son conscientes de que hasta el año que viene ya no tendrán una nueva oportunidad, pero, mientras tanto, no están dispuestos a agachar la cabeza como el Gobierno pretende.

"Esta actuación, de nuevo antidemocrática, raya la ilegalidad y es otro atropello más de los que ha venido ejecutando el Gobierno socialista con el sector de la imagen personal en el último año, cuando ha llegado a ejercer hasta 5 veces un derecho a veto cuanto menos cuestionable", denuncia en Libertad Digital José Luis Azañón, portavoz de la Alianza por la Bajada del IVA al 10%.

Supone ir en contra de las más elementales reglas de juego de la democracia y de la neutralidad institucional

Azañón acusa así al Ejecutivo de hacer un "uso partidista de las instituciones" y, más concretamente, de la presidencia del Senado, ya que fue el socialista Ánder Gil el que decidió admitir el veto del Gobierno a una medida que ya había recibido el visto bueno de la Mesa de la cámara. "Esto supone ir en contra de las más elementales reglas de juego de la democracia y de la neutralidad institucional", advierten peluqueros y esteticistas.

Montse en su peluquería. | David Alonso Rincón.

La indignación y la decepción con Sánchez y los suyos no sólo se palpa entre los portavoces de la ya bautizada como ‘rebelión de las tijeras rotas’. También en las peluquerías de barrio. "Yo no sé si alguien le ha hecho un trasquilón y esto es un castigo, pero así nos sentimos -lamenta Montse Fernández desde el pequeño salón que ostenta en el madrileño Barrio del Pilar-. Nos habían apoyado todos los partidos y llevábamos tanto tiempo luchando, que pensábamos que lo íbamos a conseguir".

La subida era "temporal"

Cuando, en 2012, el Gobierno de Mariano Rajoy decidió subir el IVA al sector hasta el 21% para hacer frente a la crisis, ella lo aceptó resignada. Ni siquiera se lo repercutió a sus clientes, porque confió en que, tal y como aseguró el PP en aquel momento, "se trataba de algo temporal".

Si somos esenciales para trabajar, también seremos esenciales para tributar un IVA que nos corresponda

Hoy, casi una década después, no entiende cómo se puede seguir tolerando esto: "En pandemia, fuimos los primeros en abrir y nos dijeron que no podíamos cerrar porque éramos esenciales. Entonces… Si somos esenciales para trabajar, también seremos esenciales para tributar un IVA que nos corresponda, ¿no?".

Suma y sigue

En todos estos años, la situación ha sido de todo menos fácil, pero, sin lugar a duda, el momento actual se lleva la palma: "Al IVA hay que sumarle la subida de la luz, los seguros sociales, el alquiler y la pandemia, que también ha hecho mucho daño", lamenta Montse, que asegura que el avance de ómicron y las restricciones tampoco ayudan: "Ahora en Navidad, que precisamente podíamos levantar un poco la cabeza, resulta que las familias ya no se van a juntar, se han cancelado cenas de empresa... Y todo esto nos repercute, obviamente".

Hay gente que lo está pasando fatal, han empeñado hasta sus casas y han tenido que pedir una segunda hipoteca

Ella, que en sus mejores tiempos llegó a tener hasta ocho empleadas, ya sólo cuenta con dos. Confía en seguir resistiendo, pero advierte de que, sea o no la suya, "muchas familias se van a ir al garete", porque son muchos los negocios que ya están al límite. "Hay gente que lo está pasando fatal, que han empeñado hasta sus casas y han tenido que pedir una segunda hipoteca -explica con información de primera mano- o matrimonios en los que los dos se dedican a esto, no tienen más ingresos y ya no pueden más".

Es consciente de la crisis actual nos afecta a todos y que reducir el IVA de la imagen personal del 21% al 10% "podría hacer un agujero en los Presupuestos Generales del Estado", pero, al mismo tiempo, pide al Gobierno que inicie una profunda reflexión sobre el impacto que tendrá en nuestra economía dejar las cosas como están.

¿Dónde está el feminismo?

Montse Fernández, peluquera de Madrid. | David Alonso.

"No se dan cuenta de la cantidad de peluquerías que han cerrado y que van a seguir cerrando porque están o estamos con la soga al cuello. Todo eso es gente que va a ir al paro -advierte Montse-. Yo creo que se lo deberían pensar un poco más, porque además casi todas somos mujeres".

El apunte de esta peluquera no es baladí, puesto que no hay que olvidar que Pedro Sánchez ha presumido en no pocas ocasiones de tener el gobierno más feminista de la Historia. "Y, sin embargo, no parecen estar pensando mucho en nosotras", denuncia. Sin embargo, si algo tiene claro Montse es que "el que la sigue, la consigue". Por eso, recuerda al Gobierno que la rebelión de las tijeras rotas está hoy más viva que nunca.