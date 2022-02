El Gobierno obligará a todos los autónomos a hacer la declaración de la renta

El Gobierno incluirá una nueva obligación formal a los autónomos: todos tendrán que realizar la declaración de la renta independientemente de sus ingresos. Ya lo avisó hace unos días la vicepresidenta de ATA, Celia Ferrero. José Luis Escrivá va a eliminar el mínimo exento, por lo que todos "tendrán que hacer la declaración de la renta, aunque luego tengan o no que tributar" señaló.

A día de hoy, ese mínimo exento está fijado en 1.000 euros al mes -o 12.000 euros al año-. Por debajo de estas cifras, los autónomos no están obligados a rendir cuentas a Hacienda cada año en la habitual declaración de la renta. Ahora, con la nueva propuesta de Escrivá, los 200.000 autónomos que actualmente no declaran porque no llegan a esos números, tendrán que hacerlo, calcula Expansión.

¿Qué son los "ingresos reales"?

La razón es que así la Seguridad Social podrá controlar lo que ganan estos autónomos y les podrá aplicar su cuota correspondiente por sus "ingresos reales". Según denuncian las organizaciones que representan a los trabajadores por cuenta propia, como ATA, ni siquiera está claro cómo se van a calcular esos "ingresos reales" ¿Será en términos brutos o netos (una vez eliminados todos los gastos del autónomo)?

"Todo el sistema, tal y como lo plantean, es muy complejo, poco progresivo y nada equilibrado y vamos a seguir pidiendo que esto sea un sistema de adecuación entre cotizaciones e ingresos reales, y para eso tenemos que saber cuáles son los ingresos reales y cuál es la distribución real de los autónomos en función de esos cálculos que están haciendo", criticó Ferrero.

Sablazo sin precedentes

Como ya ha publicado Libre Mercado, el plan del Gobierno sobre la reforma de cotizaciones a la Seguridad Social quiere implantar una subida sin precedentes de las cotizaciones a los autónomos.

Escrivá plantea un período transitorio, a aplicar entre 2023 y 2032, y una aplicación definitiva de su modelo a partir de este último año. Por ejemplo, en el período transitorio, elevará las cotizaciones, de manera que quien gane menos de alrededor de 3.000 euros al año, pagará 281,5 euros mensuales, es decir, casi la totalidad de lo que ingrese. Además, en cuatro años, el autónomo medio pagará el doble de la cuota actual.

Ante estos números, la semana pasada, el ministro de Seguridad Social protagonizó unas declaraciones que supusieron una burla a los autónomos. "Desmiento completamente que los autónomos estén en contra de lo que estamos negociando. Es rigurosamente falso" se atrevió a mentir descaradamente.