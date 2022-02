El Xokas le declara la guerra al Gobierno: "Que no se pasen de listos porque me largo a Andorra"

La asfixiante presión fiscal de España ha vuelto a encender a Joaquín Domínguez, más conocido como "El Xokas". Este famoso streamer de 31 años ha protagonizado otra reflexión sobre los impuestos, que ha corrido como la pólvora en las redes sociales hasta convertirse en trending topic en Twitter este viernes.

El Xokas, que en otras ocasiones ha presumido de seguir tributando en España "por amor a mi país", empieza a cambiar de parecer ante la propuesta de José Luis Escrivá de subir los impuestos a los autónomos. Tanto es así, que este gallego residente en Madrid avisa de que está pensando huir a Andorra siguiendo así a la lista infinita de streamers y youtubers que se han marchado del país por la elevada fiscalidad española. El Rubius es uno de los más conocidos.

"Parece que no les parece suficiente con que pague la mitad de lo que gano. Que no se pasen de listos tampoco, porque me largo a Andorra", avisa El Xokas, que no duda en amenazar a Hacienda con dejar de tributar en territorio nacional.

"Te lo digo así de claro: esto es una amenaza al Gobierno. Si van a hacer eso con todo el mundo, yo me largo también. Yo amo mi país, pero no voy a dejar que nos vaciléis a todos. Se os está yendo la olla ya. Estáis empezando a delirar" añade con el vocabulario malsonante que le caracteriza.

Hace unos días, el Xokas dedicó una hora y media de directo a los impuestos, una temática muy poco habitual entre esta comunidad de creadores de contenido. "Quiero que sepáis que cada día entiendo más a la gente que se va a Andorra", señaló. El Xokas desgranó el dinero que paga en impuestos de Youtube en España. "¿Sabéis cuánto dinero pago de Youtube en impuestos? Pago un 70% de impuestos en Youtube. Luego yo me pregunto, ¿cómo una persona no se va a ir a Andorra? Esa es la pregunta, ¿cómo de tonto soy yo por quedarme?". Al 21% de IVA le sumó el 49% de IRPF, lo que le salió ese 70% de impuestos.

"¿En serio hay algún autónomo en este país que esté de acuerdo en pagar una cuota con todos los impuestos que se tienen que pagar?" se preguntaba El Xokas después de oír al ministro de Seguridad Social afirmar que los autónomos no están en contra de que les suban las cuotas mensuales.

El Xokas no es el único streamer indignado por la burla -y el sablazo- de Escrivá al colectivo de trabajadores por cuenta propia. Recientemente, Ibai Llanos, Wall Street Wolverine o Jordi Wild han cargado duramente contra la propuesta del ministro. Como El Xokas, otro famoso youtuber español, Roma Gallardo, también ha amenazado con marcharse del país para escapar de las garras de Hacienda. "¡Me largo a Andorra!", aseguró hace unos días.