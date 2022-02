Joaquín Domínguez, más conocido como "El Xokas", es un famoso streamer gallego de 31 años, que actualmente reside en la Comunidad de Madrid. El Xokas hace directos en la plataforma Twitch y se dio a conocer con el videojuego World of Warcraft, más conocido como "WoW". Su gran "boom" vino por el clip de "esto no es un juego", en el que trataba de explicar que lo que él hacía no era simplemente jugar, sino que se tomaba su profesión muy en serio. Esta reflexión se convirtió en trending topic en Twitter durante días y casi todos los streamers/youtubers más importantes de España reaccionaron.

Recordemos que esto no es un juego pic.twitter.com/OlNj7ymoCf — Futboleros (@11Futboleros) February 11, 2021

Posteriormente, Joaquín Domínguez participó en la serie "Egoland" con TheGrefg, Alexby11 (creador y fundador de la serie), Ibai Llanos o el Rubius, que fue el que invitó personalmente a El Xokas.

últimamente estoy viendo mucho a xokas y en tik tok me salió este que fue su reacción de cuando rubius le habló para entrar a egoland, me parece muy tierno 🤲🏻 pic.twitter.com/aozWLe7GfS — zeta (@rappIayerszk) April 6, 2021

Después, El Xokas siguió creciendo en Twitch, consagrándose como uno de los streamers más importantes e influyentes de España y Lationamérica. En los premios Esland ganó el premio al "streamer revelación" de 2021. Actualmente, ostenta el récord de ser el tercer streamer del mundo con más espectadores en un directo de Twitch, con más de 1.200.000 personas. Asimismo, es el sexto streamer del mundo con más suscripciones de Twitch, con 46.765.

"Pago un 70% de impuestos en Youtube"

Pero El Xokas ha dejado por un momento aparcados sus temas habituales para hablar de impuestos. Al igual que otros creadores de contenido, a Joaquín Domínguez le ha indignado la nueva propuesta para subir la cuota de autónomos que ha presentado el ministro Escrivá.

El Xokas siempre ha presumido de tributar en España "por los suyos". Él tiene la filosofía de "si me va bien a mí, quiero que le vaya bien a los que viven a los de mi país".

Pero el miércoles pasado dedicó una hora y media de directo a los impuestos. "Quiero que sepáis que cada día entiendo más a la gente que se va a Andorra", señaló. El Xokas desgranó el dinero que paga en impuestos de Youtube en España. "¿Sabéis cuánto dinero pago de Youtube en impuestos? Pago un 70% de impuestos en Youtube. Luego yo me pregunto, ¿cómo una persona no se va a ir a Andorra? Esa es la pregunta, ¿cómo de tonto soy yo por quedarme?". Al 21% de IVA le sumó el 49% de IRPF, lo que le salió ese 70% de impuestos. A continuación, el vídeo completo.

Además, el Xokas cuenta con un editor, al que le suele pagar unos 1.500 euros más lo que genere ese mes Youtube. "Yo de Youtube debo de ganar neto alrededor del 15% o un 20%. Es una locura", insistió.

Ahora que el Xokas es uno de los más grandes de España en creación de contenidos, él mismo está viendo como la máquina de Hacienda no deja de esquilmar a los más talentosos del país. El Xokas también hace una reflexión: "Veremos lo que pasará en un futuro. Cuando ese dinero (el dinero de Twitch) se reciba (pague) en España. Pues entonces ahí si que nos vamos a ir todos. Como de Twitch también te empiecen a quitar el 70%, a ver quién se queda en España. Esa es una buena pregunta, porque claro, todos somos muy patriotas y todos queremos mucho a nuestro país hasta que nos convertimos en gilipollas".

El Xokas también alude que la mentalidad de "buenista" y de "buen patriota" tiene un límite. "Llega un momento en que tiran tanto de la cuerda en que ya no eres buen tío, eres imbécil. Es como el tío que es muy bueno, pero que de bueno es tonto. Que un país te imponga un 70% (de impuestos) me parece una locura, de verdad me lo parece. Realmente me parece injusto. Creo que desde que pagas la mitad ya es injusto, pero que pagues ya un 70% me parece desproporcionado. Creo que no hay nadie que piense que sea proporcional que alguien gane 100.000 euros y se quede 30.000 euros. Creo que no hay nadie tan ***** que piense así... o no ha tenido un duro en su vida y no quiere que nadie gane dinero. Tiene que ser un puto fracasado o un frustrado para pensar eso".

"¿En qué mundo vive Escrivá?"

Después de estas reflexiones, El Xokas comentó la burla de Escrivá, que afirmó la semana pasada que ningún autónomo está en contra de sus nuevas cotizaciones.

"¿En serio hay algún autónomo en este país que esté de acuerdo en pagar una cuota con todos los impuestos que se tienen que pagar? Le recomiendo al señor Escrivá que haga un poco de "research". Mi vídeo sobre la cuota de autónomos de hace 3 días tiene 700.000 visitas, ¿y sabéis lo que recomiendo yo al señor Escrivá? Que entre en los comentarios del vídeo, en los 4.233 comentarios del vídeo. Se lo digo por los mileuristas, que son los importantes y son los que conforman el tejido empresarial de este país, no yo. Pregúntale a los que están día a día levantando una empresa, pregúntale a esos a ver que opinan", señaló.

"Su razonamiento lógico es que, a una persona que emprende, la vamos a "petar" un poquito más. Usted yo no sé en qué mundo vive. Seguro que en España no, ni en el mundo tampoco. Tiene que vivir en Saturno. Me gustaría saber como usted protege la renta de los autónomos quitándole 3.600 euros al año a cada uno. Qué poca vergüenza, que haya alguien que justifique esta barbaridad, me parece de locos, me parece una locura, de verdad, de corazón, hay que tener unos huevos que de verdad...".

Después de estar leyendo algunos comentarios de su chat, El Xokas vuelve a la famosa tabla de la nueva propuesta de cuota de autónomos. "De verdad, ¿hay aquí alguna persona que cobre 1.700 euros brutos, que son 1.200 euros netos que quiera pagar 50 euros más de autónomos? Porque es lo que van a tener que pagar. No hay nadie que te diga que eso está bien, nadie, no hay ni un solo autónomo que te vaya a decir sí, me parece bien".

"La tabla es esta: un tío que cobre de 1.500 euros a 1.700 euros va a pagar 474 euros en 2029. Va a pagar 170 euros más, ¡más impuestos! ¿Pero quién ha aceptado esto? Por favor, que vengan los autónomos que crean que esto es normal, por favor, que vengan los que crean que este planteamiento es lógico. ¡Estamos poniendo a un tío de 1.500 euros como si fuese rico y ese tío está malviviendo! Que son 1.500 brutos, e incluso, si fuesen netos, me parecería una barbaridad que te quitaran 500 euros solo de autónomos. Es que si tu cobras 1.500 netos, me parece una barbaridad que te quiten 500 euros de autónomos más impuestos. Es que cobras menos que un salario mínimo interprofesional, es que no tiene sentido".

Finalmente el Xokas hace una reflexión final. "Estoy triste, porque mira que amo mi país y mira que me gusta España. Cada vez que viajo vuelvo y digo "joder, cómo me gusta estar aquí de nuevo, pero luego veo las propuestas políticas de los partidos y los cambios políticos que hacen en la economía y, sobre todo, en las economías de las personas que tiran tanto del carro, que son los trabajadores, y digo no sé como alguien en su sano juicio quiera apoyar o secundar cualquiera de estas políticas".