Sánchez lleva a España al abismo laboral: hasta un millón de empleos dejarían de crearse

Aunque los convenios de empresa prevalezcan frente a los sectoriales , no lo harán en uno de los temas esenciales: la negociación salarial, con un incremento de costes inasumible para las empresas, en general, y las pymes en particular, que, además, puede desembocar en una peligrosa espiral precios-salarios.

Riesgo permanente de que esta contrarreforma no acabe aquí, sino que pueda ir profundizándose en ella en los tiempos venideros. Por tanto, puede tener peores consecuencias de las que ahora se perciben -malas, en cualquier caso-, y con un Gobierno en constante pelea no hay garantía de que no sea así. La propia vicepresidenta Calviño ha dicho en una entrevista que no puede garantizar que nunca la tocarán. Ese riesgo va a ser permanente, especialmente si Sánchez necesita el apoyo de sus socios de investidura que han votado en contra de la contrarreforma laboral, ya que será, a buen seguro, moneda de cambio.