La inflación llega al Whopper de Burger King

La inflación está siendo un problema mundial. Tanto es así, que en Estados Unidos la escalada de precios ya ha alcanzado el 7,5% en enero. Empresas y consumidores son los primeros perjudicados por este fenómeno, por eso, no es de extrañar que compañías como Burger King hayan tenido que tomar medidas drásticas.

Así, el gigante de las hamburguesas ha empezado a eliminar algunas ofertas habituales en EEUU. En concreto, ha fulminado una de sus hamburguesas más famosas del menú de descuentos: el Whopper. Hasta ahora, los clientes podían comprar dos hamburguesas por 5 dólares en sus restaurantes, incluido el Whopper. Ya no va a ser posible.

Whopper es un producto "icónico" que "ha estado en esta plataforma central de descuentos durante demasiado tiempo", señaló la compañía a Reuters. Además de la famosa hamburguesa, Burger King también dejará de vender helados en el menú promocional ante la escalada desorbitada de los precios. Todavía no se sabe cuál será su próximo movimiento en las ofertas de España.

Compañías como Ikea o Danone o Colhogar ya han reconocido que no les queda más remedio que subir precios ante la deriva inflacionaria. En España, el IPC general escaló hasta el 6,1% en enero. Ya está no hay dudas de que la inflación no será transitoria.