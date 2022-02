La sanidad privada se dispara en las CCAA gobernadas por la izquierda

Interesantes conclusiones las que se desprenden del último estudio publicado por la Fundación IDIS, especializada en el análisis del sector privado de salud. De acuerdo con dicho informe, las comunidades autónomas en las que más ha aumentado la contratación de seguros privados durante el último lustro son territorios gobernados por la izquierda.

Sobre el papel, agrupaciones como PSOE y Podemos insisten en que sus gobiernos constituyen la mejor garantía para la sostenibilidad de la sanidad pública. Su mayor propensión a elevar el gasto dedicado a esta cuestión sería, a priori, otro argumento a favor de dicha teoría. Sin embargo, un análisis frío de la realidad del sector confirma que, en realidad, la clave para la eficiencia del sistema de salud no pasa ni por discursos grandilocuentes de apoyo al servicio público ni por aumentos presupuestarios carentes de justificación. De hecho, la variable clave para el ofrecimiento de un mejor servicio sanitario es la correcta gestión de los recursos del sistema.

Como ya explicó Libre Mercado, los ajustes presupuestarios aprobados por Mariano Rajoy para combatir la Gran Recesión no tuvieron un efecto negativo en los indicadores de atención y calidad de la salud, que de hecho mejoró en estos años. Algo similar ocurre si ponemos la lupa en el mapa autonómico, puesto que comunidades como Madrid emergen en cabeza en lo referido a resultados y satisfacción, a pesar de estar a la cola en gasto per cápita. Por tanto, la clave no es gastar (y hablar) más, sino gastar mejor (y hablar menos).

Pues bien, el informe que ahora presenta la Fundación IDIS echa más leña al fuego y muestra que, allí donde gobiernan los partidos que se dicen defensores de la sanidad pública, el número de ciudadanos que recurre a los seguros privados crece con mucha más fuerza. Es el caso de Navarra, Canarias o Cantabria, tres feudos políticos de la izquierda donde la cifra de asegurados creció un 56%, un 35% y un 32% durante el periodo 2015-2020.

En Andalucía ocurre algo parecido, con una subida del 29% en el lustro analizado. El grueso del aumento se produjo antes de la llegada al poder del PP y Ciudadanos, de modo que la tendencia se mantiene. De igual modo, en Castilla-La Mancha, Extremadura, Asturias y Comunidad Valenciana, territorios gobernados por el PSOE, encontramos aumentos significativos de la cobertura de los seguros sanitarios privados, con repuntes del 28%, 28%, 27% y 26%, respectivamente.

En cambio, otras regiones como Murcia, Madrid o Castilla y León, donde el PP acumula décadas en el gobierno, el crecimiento de la salud privada es más moderado (asciende, en cada una, al 19%, 18% y 17%). También aparecen por debajo de la media Cataluña (17%), Baleares (14%), Aragón (14%) o La Rioja (14%), siendo estas tres últimas las únicas comunidades gobernadas por la izquierda donde la tendencia general no se cumple. Por último, los aumentos más bajos se dan en Galicia, feudo del PP donde la subida es del 12%, y País Vasco, en manos del PNV y con un repunte del 4%.

Cabe recordar que Libre Mercado explicó el pasado año que regiones como Madrid, cuya gestión sanitaria recibe críticas a diario por parte de la izquierda, son precisamente las que menos listas de espera tienen, lo que explica el crecimiento más lento que tiene la sanidad en dicho territorio, al no existir un incentivo tan fuerte como el que sí se da en otros territorios que presentan situaciones de auténtico colapso.