Malas noticias para el contribuyente. Cada vez es más improbable que el Gobierno se decida a aplicar una rebaja generalizada en la fiscalidad de la energía. Ese es el vaticinio de algunos de los participantes en la Conferencia Sectorial que organizó ayer lunes el Ejecutivo con las CCAA.

En el marco del "Plan Nacional de Respuesta al Impacto de la Guerra", la ministra de Economía, Nadia Calviño, la de Trabajo, Yolanda Díaz, y la de Hacienda, María Jesús Montero, tuvieron una reunión con los representantes autonómicos que ha decepcionado a muchos de los asistentes. La ausencia de propuestas y las reticencias de las ministras a suavizar la fiscalidad que soportan la electricidad, el gas y los combustibles han sido las críticas más recurrentes entre los convocados.

El consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, ha sido de los más contundentes. "Nos vamos sin saber qué van a hacer porque, literalmente, no han traído ni un papel ni ninguna propuesta. Sólo sabemos que no van a bajar los impuestos de la energía; los que están haciendo que la factura eléctrica o de hidrocarburos de las empresas y de los ciudadanos sea cada vez más difícil de abordar" señaló tras la reunión.

En la misma línea que el consejero madrileño ha ido otro de los asistentes al encuentro. "Lo que se nos ha trasladado es que están pensando más en ayudas que en rebajas fiscales. Han dicho que las rebajas fiscales tienen que ser selectivas y hasta las han criticado porque, según las ministras, no siempre se traducen en rebajas de precios". Un tercer asistente también ha hecho una lectura similar a los anteriores. "Como la mayoría de CCAA estábamos pidiendo rebajas de impuestos, nos han dicho que no eran partidarios, que ellas preferían plantear ayudas en lugar de rebajas fiscales", cuenta a Libre Mercado. Eso sí, "no han concretado ni una sola medida" coincide.

En un comunicado, la Junta de Andalucía ha calificado el encuentro de "decepcionante" y ha señalado "que desde el Gobierno Central no se ve como una prioridad" la rebaja de impuestos. Además, desde el Ejecutivo andaluz han lamentado la "falta de propuestas concretas" por parte del Ejecutivo central, que se ha limitado a "enumerar un diagnóstico de ocho puntos, todos muy obvios".

El Gobierno da marcha atrás

Ha pasado poco más de una semana desde que el Gobierno empezara a deslizar que llevaría a cabo una rebaja fiscal para aliviar la factura energética, pero ya ha cambiando su discurso, como se deduce de la reunión de ayer. "Vamos a estudiar un paquete de medidas. Algunas de ellas pasarán por revisar a la baja la fiscalidad de algunos sectores o productos que estén claramente impactados por el incremento de la inflación y el otro caso pasa por regulación energética" respondía la ministra de Hacienda cuando le preguntaban si el Gobierno estaría dispuesto a bajar el IVA de los carburantes del 21% al 10% para todos los conductores. Ahora, Montero prefiere hablar de ayudas estatales que, claro está, tendrá que sufragar el contribuyente al que no se le bajarán los impuestos todo lo necesario. Cabe recordar también que el gas soporta un IVA del 21%.

Mientras los países europeos han puesto en marcha una larga lista de medidas y bajadas fiscales, en España, particulares y empresas tendrán que esperar al próximo día 29 para averiguar la fórmula con la que el Ejecutivo de Pedro Sánchez piensa bajar la luz, el gas y las gasolinas. Si finalmente se produjera algún alivio impositivo, todo apunta a que resultará insuficiente, será limitado en el tiempo o dejará a contribuyentes fuera.