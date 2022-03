La industria ganadera está al límite por la huelga del transporte. "Los problemas empezaron el martes pasado, sobre todo, por la coacción a los transportistas que sí querían trabajar. El miércoles, tuvimos que hacer un convoy de suministro, con unos 30-50 camiones acompañados por la Guardia Civil para suministrar lo básico", recapitula el director general de la Confederación Española de Fabricantes de Alimentos Compuestos (CESFAC), Jorge de Saja, en una entrevista con Libre Mercado.

CESFAC integra a los fabricantes del sector de la alimentación animal. De Saja asegura que "nosotros no estamos de acuerdo con el medio utilizado por los transportistas" para protestar por las subidas de precios de la energía porque afecta severamente a su actividad. "La actividad de la ganadería es continua, no puede parar. Los animales comen cada día, no es algo que pueda esperar", señala.

"Desde el sábado y sobre todo los últimos días, la coacción y la violencia ha aumentado. Algunos transportistas tienen miedo, porque aunque en los trayectos los acompañe la Guardia Civil, hay conductores que les hacen fotos, vídeos y les amenazan diciendo dónde viven y otras cuestiones que pueden poner en riesgo su vida" asegura.

El impacto de esta situación es diferente en las distintas comunidades autónomas, según el director general de CESFAC: "Andalucía, Castilla la Mancha y, sobre todo, Extremadura son las que están peor. En cambio, las que están mejor son Castilla y León, Aragón y Cataluña".

Jorge de Saja asegura que la huelga se veía venir y algunos ganaderos fueron previsores. "Nosotros advertimos la huelga, así que anticipamos el pienso, algunas materias primas, pero muchos no nos hicieron caso", dice.

El bienestar de los animales está en juego por la huelga y algunos ganaderos denuncian que van a tener que sacrificar a sus animales. "Ahora mismo yo no conozco ningún caso donde haya ganaderos que hayan tenido que matar a sus animales o que los hayan enviado al matadero. Sí que es cierto que en las peores zonas se les está empezando a subalimentar, es decir, dar una comida mínima para que sobrevivan y no fallezcan. Además, también ha hecho que no compren nuevos animales", explica.

Actualmente CESFAC trabaja para intentar que esta situación vuelva a la normalidad. "Nos estamos reuniendo con la administración, la oposición, el Gobierno... pero de momento la cosa no avanza. No comprendemos por qué el gobierno no toma acciones, esperan al 30 de marzo para mantener el relato, o si hay causas imperiosas, que las expliquen. Nosotros ahora estamos tirando del stock que nos queda".

Finalmente en las peticiones ellos son claras: que les dejen trabajar. "Somos servicios esenciales. Hemos funcionado en todos los malos momentos, incluso en el confinamiento del covid. Queremos que el Gobierno establezca unos servicios mínimos"

Finalmente, Jorge de Saja nos hace una reflexión. "Estamos sobreviviendo por la coordinación que hay en el sector y por la Guardia Civil, que me quito el sombrero ante ellos. Y con todo esto a veces se nos olvida que hay mas animales que personas en España" concluye.