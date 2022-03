El sector alimentario alerta de que está "más tensionado por la huelga que en lo peor de la pandemia"

Los supermercados están perdiendo en estos momentos 130 millones de euros diariamente por la huelga de transportes. Cooperativas Agroalimentarias de supermercados, de la distribución e incluso de la hostelería convocaron una rueda de prensa conjunta ayer miércoles para expresar su preocupación por la situación que estamos viviendo en España. Donde el desabastecimiento no es el problema principal porque como ha explicado el secretario general de la patronal de supermercados Asedas, Felipe Medina, su sector está demostrando "su gran compromiso con la sociedad" y, aunque reconocen que faltan algunos productos por problemas con las materias primas y los embalajes, aseguran que "van a llegar a las tiendas", según ha explicado José María Bonmatí, director general de la Asociación de Empresas de Gran Consumo Aecoc.

Con la esperanza puesta en que el Gobierno empiece a tomar medidas concretas para frenar esta huelga, lo que le queda al sector alimentario es reclamar a los españoles que "no hagan acopios masivos ni compras compulsivas" porque "complican la gestión de los stocks de las tiendas". Esta era la petición que hacía Aurelio del Pino, presidente de ACES (Asociación española de cadenas de supermercados). "Que sigan sus pautas de consumo normal porque si no, agravarán la situación", exclamaba. A su vez, Felipe Medina (Asedas) pedía "tranquilidad" porque, según asegura, están reorganizando surtidos con proveedores y con la industria "para que se puedan hacer compras completas".

Mensaje al Gobierno y a los huelguistas

Puesto que "la cadena está incluso más tensionada que en los peores momentos de la pandemia" explicaba el presidente de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (Fiab), Mauricio García de Quevedo, las asociaciones participantes en la rueda de prensa online (Aecoc, Asedas, Aces, Fiab, Anged, Hostelería de España y Cooperativas Agroalimentarias) han coincidido en pedirle al Gobierno que no espere ni un minuto más para reconducir esta situación. Ya que, como ha dicho Javier Millán-Astray, secretario general de Anged, (la Asociación Nacional de Grandes empresas de Distribución)

"Los daños económicos a la economía española son incalculables". De hecho, ya empiezan a hablar de la herramienta de los ERTE para poder sortear la difícil situación a que se enfrenta el sector. "La situación es gravísima", explicaba el director de la Federación española de Industrias de Alimentación y bebidas.

También hemos escuchado mensajes dirigidos a la Plataforma de transportistas que ha convocado la huelga que ya va por su décimo día. "Hacemos un llamamiento al Gobierno para que adopte medidas urgentemente y a los convocantes para que no paralicen la economía del país. Entendemos sus reivindicaciones pero no se puede bloquear una cadena agroalimentaria con las consecuencias que esto puede tener", decía Agustín Herrero, director general de Cooperativas Agroalimentarias, quien pedían que las protestas "cesen y se desconvoquen" cuanto antes. Consideran que ellos también padecen el incremento en los costes de la energía pero que "aunque sus reivindicaciones son legítimas, no todas las formas de hacerlo lo son", decía Aurelio del Pino, presidente de ACES (Asociación española de cadenas de supermercados) .

Preocupados con la situación actual, los convocantes de la rueda de prensa han insistido en que ante los "incalculables daños" que se están generando "no solo al sector alimentario sino al conjunto de la economía española", se necesita una "solución urgente". Reclamaba Javier Millán Astray (ANGED) quien hacía un llamamiento a la responsabilidad del gobierno y los transportistas. "Me cuesta trabajo entender que no se estén negociando soluciones para este problema", se lamentaba.