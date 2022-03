El Gobierno se sentará con los transportistas pero no negociará con ellos

Han tardado una semana pero, al final, el Ministerio de Raquel Sánchez se sentará con la Plataforma del Transporte pese a que, durante todos estos días, les ha despreciado acusándolos de ser una asociación minoritaria, de "extrema derecha" o, incluso como dijo María Jesús Montero, alineados con la "estrategia de Putin".

Raquel Sánchez recibirá esta tarde, a las 17:00, en el Ministerio a Manuel Hernández, el líder de las protestas. El Gobierno cambia de idea tras constatar el rechazo de esta Plataforma al acuerdo alcanzado con las principales asociaciones representadas en el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), en donde se encuentran representadas STIC, CETM, FENADISMER, FEINTRA o FETRANSA.

El Gobierno entiende que el pacto con estas asociaciones está "cerrado" y no piensa negociar con Hernández según fuentes del Ministerio. Sánchez le explicará el acuerdo que incluye una bonificación de 20 céntimos por litro de combustible y 450 millones en subsidios directos. En el ministerio quieren hacer pedagogía y explicarle a la Plataforma en Defensa del Transporte los diferentes puntos. No descartan escuchar sus reivindicaciones pero, recalcan, que no piensan abrir otra negociación.

Colapsando la Castellana

En La Moncloa han sido muy claros. "No se puede levantar de la silla hasta que no se logre un acuerdo", les dijo Pedro Sánchez a sus ministras. El Ejecutivo no quería llegar al fin de semana con más paros, así que Nadia Calviño y María Jesús Montero "tutelaron" la negociación, supervisando a Raquel Sánchez.

El acuerdo se alcanzó de madrugada pero la Plataforma del Transporte lo rechazó ya que consideran que no se acepta su principal reivindicación: ser reconocidos como interlocutores y reunirse con la ministra, a la que reclaman su dimisión.

Esta mañana, la Plataforma del Transporte ha organizado una marcha a pie por la Castellana hasta el Ministerio que, antiguamente, se conocía como Fomento. La protesta de miles de transportistas con chalecos amarillos ha colapsado la principal arteria madrileña. En ese momento, Sánchez aceptaba cambiar de postura y reunirse con esta asociación pero en su equipo, mantienen, que sólo será para explicarles el acuerdo.