Alemania toma el control de la filial germana de Gazprom para asegurar el suministro de gas

El Gobierno de Alemania ha decidido hacerse con la totalidad del control de la filial germana de la empresa gasista rusa Gazprom hasta al menos el próximo mes de septiembre para asegurar la seguridad de la oferta de gas en el país, según ha informado el Ministerio de Asuntos Económicos y Acción Climática en un comunicado.

En concreto, el Ejecutivo germano ha nombrado a la Agencia Federal de Redes como administrador temporal de Gazprom Germania debido a las relaciones legales "poco claras" y la violación de los requisitos de información al amparo de la Ordenanza de Pagos y Comercio Extranjero.

"La nominación de un administrador sirve para proteger la seguridad y el orden públicos y para mantener la seguridad de la oferta. Este paso es obligatorio. La seguridad de oferta está actualmente garantizada", ha subrayado el ministro de Asuntos Económicos de Alemania, Robert Habeck.

La Agencia Federal de Redes mantendrá el control completo de Gazprom hasta el 30 de septiembre de 2022. De esta forma, los derechos de votación de la totalidad de accionistas de Gazprom Germania han quedado excluidos y se transfieren a la propia Agencia, que tiene la potestad de nombrar un nuevo equipo gestor y de emitir órdenes directas sobre la administración del grupo. En el marco de este control, la gestión y venta de activos propiedad de Gazprom Germania también está sujeto a la aprobación por parte de la Agencia.

El Ministerio ha argumentado que JSC Palmary y Gazprom Export Business Services, radicadas en Rusia, se habían hecho con la propiedad de forma indirecta de Gazprom Germania. Esta situación se ha producido pese a que, al ser Gazprom Germania una empresa alemana, cualquier adquisición por parte de una compañía extracomunitaria debe ser aprobada por la propia Agencia.

"No está claro quién está financiera y legalmente detrás de estas dos compañías", ha argumentado el Ministerio, que también ha indicado que los nuevos dueños habían ordenado la liquidación de la empresa pese a que no tenían derecho a ello por no haber sido aprobada por la Agencia su adquisición. El ministro de Asuntos Económicos ha asegurado que esta decisión tiene como objetivo que las infraestructuras de energía de Alemania no estén sujetas a "decisiones arbitrarias del Kremlin".

Gazprom Germania operaba como el 'holding' de Gazprom para sus actividades tanto en Alemania como en otros países europeos. No solo era el operador de ciertas infraestructuras críticas, sino que también era el responsable del 'trading' de gas y del transporte y almacenaje de esta materia prima.