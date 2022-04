La reforma fiscal del Gobierno provoca "un efecto huída de grandes patrimonios"

El Gobierno sigue mostrando fuertes resistencias a las bajadas de impuestos, tanto que pese a tener una inflación desbocada (el 9,8% según el dato adelantado del IPC correspondiente al mes de marzo) y prácticamente todos los sectores productivos protestando en la calle, mantiene una fortísima cuña fiscal. Y en el horizonte, más subidas.

La publicación del Libro Blanco que encargó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a expertos escogidos para que justificaran más subidas de impuestos, ha supuesto un aviso a navegantes sobre por dónde van los planes del Gobierno en materia fiscal.

Por este motivo, Libertad Digital e Ibercaja han celebrado un nuevo encuentro con especialistas para profundizar en las reformas que propone ese Libro Blanco, y que ofrece las pistas que será necesario seguir para tratar de evitar que la aplicación de dichas medidas termine confiscando más capital de los grandes patrimonios en España por no haber hecho una buena planificación.

Así, Libertad Digital, con la colaboración de Ibercaja, ha contado con Marta López Tamayo, del área de fiscalidad de Ibercaja; con el socio de fiscal de Cuatrecasas, Carlos Ferrer y con José Luis López Hermida, director de cliente privado y Family Office de KPMG.

Una declaración de intenciones

Los tres expertos coincidieron en señalar que lo que se conoce hasta la fecha es una mera declaración de intenciones, una propuesta en forma de justificación de subidas de impuestos, pero que todavía no se sabe cómo se puede materializar.

En cualquier caso, parece que el Gobierno está empeñado en gravar patrimonio y por eso los afectados, "aunque no tienen que precipitarse porque todavía no se ha aprobado ninguna medida", "tienen que comenzar a mirar cuál es su situación y cómo deberían organizarse" para evitar que una futura reforma termine afectándoles negativamente.

Reformas sin lógica tributaria

Marta López, de Ibercaja, lamentaba que ese Libro Blanco del Gobierno refleje medidas "muy populistas" que da la sensación de que van a tener un efecto recaudatorio testimonial. Lo que sí teme López es que persiga "ensanchar bases imponibles" y "castigar grandes empresas y grandes patrimonios y da pena, porque son estas empresas las que dan puestos miles de trabajo".

Uno de los principales problemas que se recogen en la declaración de intenciones del Gobierno, decía Marta López, es precisamente el endurecimiento del límite renta patrimonio. Ahora no puedes pasar más del 60% con renta y patrimonio. Lo que proponen los expertos del Libro Blanco es que sea el 70%. "Es muchísimo", se quejan nuestros expertos.

Sin embargo, decía Carlos Ferrer, de Cuatrecasas, que precisamente por el escaso efecto recaudatorio que pueden tener estas medidas, su impacto reputacional y sobre la sensación de seguridad jurídica en España puede ser especialmente negativo. "Es un impuesto que está totalmente desfasado, que no tiene lógica tributaria", denunciaba.

Se quejaba Carlos Ferrer que un impuesto de patrimonio con un tipo máximo del 3,5% es directamente "robar": "No tiene lógica tributaria".

José Luis López-Hermida, de KPMG, lamentaba que las medidas tengan "un sesgo muy ideológico" porque "al final lo que está detrás es si consideramos que la riqueza es algo sospechoso por sí mismo o si consideramos que hay que fomentar que la gente se esfuerce, trabaje, emprenda, invierta y acumule riqueza".

Además, los ponentes destacaron el ataque evidente que los planes del Gobierno perpetran contra la empresa familiar. Un ataque especialmente gravoso porque la empresa familiar en España es muy importante, ya que representa casi un 85% del PIB.

Y precisamente el ataque a la empresa familiar que se recoge en este Libro Blanco, unido a la persecución de la riqueza, "no tienen un efecto llamada, sino un efecto huída de grandes patrimonios", decía Marta López. Carlos Ferrer coincidía y abogaba por la desaparición del impuesto de patrimonio porque "es el impuesto que no entienden las fortunas extranjeras que podríamos atraer a nuestro país. No lo entienden en absoluto". Según decía Ferrer, "en mi experiencia esto se ha convertido en un verdadero freno a la atracción de talento".

Por su parte, José Luis López-Hermida añadía que esto coloca a España en desventaja competitiva con nuestros vecinos: "Vemos cómo grandes patrimonios extranjeros se plantean venir a Europa y estamos compitiendo con el régimen portugués que es mucho más favorable que el nuestro. Pero es que también competimos con Italia, que nos ha adelantado. España se ha quedado atrás en el régimen de atracción de trabajadores desplazados", sentenciaba.

Demonización de la empresa familiar

Además de la anomalía que supone el impuesto de patrimonio y el intento de armonizarlo en toda España (con las dudas que eso despierta en materia de compatibilidad con la Constitución y los estatutos de autonomía), los tres expertos pusieron especial atención en la "demonización" que el Gobierno hace de la empresa familiar, así como Hacienda y la Inspección. El propietario de una compañía estaba exento en Patrimonio por sus participaciones de la empresa siempre que cumpliera una serie de requisitos. Si tenía inversiones financieras, la tendencia ha sido cuestionar sistemáticamente la aplicación de la exención a dichos activos financieros.

Marta López explicaba cómo esta pretensión es una demonización de la gran empresa familiar que puede derivar en una corriente de deslocalización de este tipo de compañías.

Carlos Ferrer, por su parte, destacaba precisamente que "las medidas que se toman en el caso de la empresa familiar deberían ser justo las contrarias: dar certeza de qué está exento, en definitiva, tratar de establecer unas reglas claras y sencillas".

Resulta paradójico, seguía Ferrer, que se pretenda por un lado "mejorar unos regímenes fiscales de atracción de gente y empeorar el régimen patrimonial general. A mi eso me parece esquizofrénico. Por eso digo: eliminen estos impuestos. "

José Luis López Hermida, aprovechaba la ocasión para recordar algo en lo que suele insistir mucho: "La seguridad jurídica aporta crecimiento económico y hay estudios que lo demuestran. Si tuviéramos unas reglas claras, unos límites claros, unos criterios objetivos, generaría crecimiento económico porque atraería riqueza".

Madrid, un ejemplo

En cuanto a las tendencias positivas en materia fiscal, los tres expertos coincidieron en señalar a la Comunidad de Madrid como el "modelo impositivo que más se parece al resto de países europeos". Si tenemos una comunidad autónoma que funciona muy bien y que atrae talento, los expertos se preguntaban "por qué existe este afán porque Madrid suba impuestos", decía Marta López.

Carlos Ferrer coincidía y añadía que "el régimen tributario de Madrid no es distinto conceptualmente a lo que te pueda pasar en otros países europeos. No tener impuesto de patrimonio es la norma, lo raro es tenerlo. Y el impuesto sobre la renta en Madrid se paga a tipos considerables. ¿Por qué no se copia el modelo? Pues por cuestiones ideológicas", se contestaba Ferrer.

Los tres expertos lamentaban, a la luz de lo que refleja el Libro Blanco del Gobierno, que "podemos desaprovechar una oportunidad histórica de convertir a España en un sitio de atracción y de desarrollo". Algo para lo que es fundamental "dar seguridad jurídica a la gente" y permitir que "puedan disfrutar de su patrimonio si tienen éxito".

Planificación

Para terminar, estos expertos dieron algunas pistas sobre la planificación fiscal para grandes patrimonios de cara a la posible aprobación de medidas en línea con el Libro Blanco.

"Creo que es importante jugar con los planes de pensiones de empresas", decía Marta López, de Ibercaja, y "utilizar el límite renta patrimonio para planificar, porque hay herramientas que permiten capitalizar el ahorro y no tener que tributar por él y sacarlo de la suma para ese límite, como es la inversión en fondos", decía.

Carlos Ferrer, de Cuatrecasas, coincidía con Marta López en la importancia de cuidar el límite renta patrimonio y aconsejaba a las empresas familiares poner en orden su estrategia de cara a eventuales reformas fiscales.

Finalmente, José Luis, de KPMG, señalaba que hay que tener hecho el ejercicio previo de cómo le podrían afectar las distintas medidas que baraja el ejecutivo y coincidía con Marta López en que los fondos de inversión son un mecanismo de gestión de patrimonio que ayuda mucho. En cualquier caso, recordaba que "no hay una receta universal que sirva para todos los patrimonios. Es muy importante hacer trajes a medida".