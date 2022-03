Los "expertos" entregan a Hacienda la excusa para subir el IVA, Sucesiones o el diésel

El "Libro Blanco" que ha elaborado el "Comité de personas expertas" elegido por María Jesús Montero para llevar a cabo la reforma fiscal, con la que el Gobierno pretende seguir subiendo los impuestos a los contribuyentes españoles, ya ha salido a la luz.

Este jueves, con unos pocos días de retraso, el presidente de este grupo de profesores y catedráticos ha entregado a la ministra de Hacienda un extenso documento de casi 800 páginas con las recomendaciones que serán determinantes en el sablazo que Hacienda ha prometido a Bruselas. La excusa de "acercar la variable ingresos públicos/PIB de España a la media de la UE".

Para que España alcance una presión fiscal similar a la de la media de la eurozona, de la que nos separan seis puntos sobre el PIB, estamos hablando de un golpe tributario de más de 60.000 millones de euros, pero el Ejecutivo habla de "acercarse" no de llegar hasta esa desorbitada cifra. Los expertos no han cuantificado la capacidad recaudatoria de sus medidas.

Las subidas de impuestos que vendrán

Después de casi un año trabajando, "con 21 sesiones" y "centenares de reuniones", estas son las subidas de impuestos más sangrantes para los contribuyentes que plantean los expertos. Ya las venimos avanzando el Libre Mercado estos meses.

- El IVA: para los expertos, el tipo implícito del IVA de España (definido como la recaudación total por IVA entre consumo total de los hogares) es demasiado bajo, y debe subir. "Hay que resolverlo, aunque no se pueda resolver inmediatamente" ha señalado el presidente del Comité, Jesús Ruiz-Huerta, en rueda de prensa. El economista insta a "reducir las distancias entre los tipos del IVA" (entre el superreducido (4%), el reducido (10%) y el general (21%)). Dicho de otra forma, pretenden subir el IVA de facto incrementando el impuesto en los productos que pagan el IVA más bajo porque lo consideran un "abuso".

"El Comité recomienda la supresión gradual de los tipos impositivos reducido y superreducido en el IVA, articulando un sistema para que los hogares con menor renta reciban una compensación adecuada por el aumento que experimenten en el IVA soportado en sus consumos de bienes y servicios esenciales" reza el texto.

- Sucesiones y Patrimonio: piden armonizar los impuestos autonómicos. Su idea es "el establecimiento de límites mínimos de gravamen" en ambos tributos "con el mantenimiento de competencias autonómicas al alza y a la baja". Esta medida supone un claro golpe a Madrid, donde no existe Patrimonio ni, prácticamente, el impuesto a las herencias (tampoco hay Sucesiones en Cantabria o Andalucía). Si se lleva a cabo, las regiones que menos gravan a sus contribuyentes tendrían que cobrar un mínimo en estos impuestos. "Si desaparecen los tributos no hay autonomía" se excusan los expertos.

- Subida a los carburantes y a la tributación de los coches: este epígrafe plantea un golpe sin precedentes al bolsillo de los conductores de vehículos de combustión. Piden la "igualación de la fiscalidad de diésel y gasolina de automoción", es decir, subir los impuestos al diésel, pero no se quedan ahí porque plantean un "aumento general de la fiscalidad de hidrocarburos" con "la creación de un impuesto sobre emisiones de CO2". También quieren "subir la tributación de combustibles de aviación, marítimos y agrarios" y elevar el Impuesto de Matriculación con el objetivo de "penalizar a las tecnologías más contaminantes" porque "hay una situación muy seria de riesgo climático", asegura Ruiz-Huerta. La subida de la fiscalidad de los carburantes la han considerado prioritaria. Dentro de las medidas ecologistas, plantean un impuesto sobre los billetes de avión.

¿Cuándo llegará el sablazo?

Estaba previsto que Hacienda empezara a aplicar las primeras subidas fiscales en 2023, aunque no se descartaba ningún susto a los contribuyentes en 2022. Hoy, María Jesús Montero ha descartado que el Gobierno contemple "hacer de inmediato ninguna subida fiscal" ante el incierto panorama económico en el que encuentra España, que no ha sido capaz de recuperarse tras la pandemia y en plena invasión de Rusia a Ucrania. No ha dado fechas sobre cuándo piensa arrancar su reforma tributaria.

"El documento académico es una hoja de ruta, un diseño para que a lo largo de los próximos años contemos con un sistema fiscal más justo" y que "no refleja la postura del Ministerio de Hacienda" ha querido matizar la ministra. Pero bien es cierto que, en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Gobierno envió el año pasado a Bruselas, a cambio del dinero europeo, se comprometía al "hito" de seguir "las recomendaciones del Comité de expertos".

En la rueda de prensa que han dado los expertos después de la entrega del "Libro Blanco", su presidente, Jesús Ruiz-Huerta, ha insistido también en que "nosotros no hacemos una reforma fiscal. No somos responsables de hacerlas". Aunque la batuta la tiene el Ejecutivo, casualmente, buena parte de las subidas fiscales planteadas coinciden con las ideas planteadas por Sánchez o Montero.

Ante las dudas sobre si Hacienda habría presionando a sus expertos para que suban más impuestos de los que ellos mismos quisieran, Ruiz-Huerta ha asegurado que "no ha habido ninguna restricción de ningún tipo, no ha habido interferencias" por parte del Gobierno. En la misma línea se han pronunciado otros de los expertos que han hablado. Hay que recordar que, recientemente, han dimitido varios de estos expertos por sus desavenencias con las conclusiones que se estaban elaborando.