El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha realizado esta semana una intervención telemática en el Congreso de los Diputados en la que acusó a tres empresas españolas de seguir operando en Rusia.

"Quiero agradecer a las compañías españolas que han dejado de operar en Rusia. Pero quiero dirigirme a otras, como Porcelanosa, Maxam y Secorbe, para pedirles que dejen de hacer negocios en Rusia", declaró Zelenski. ¿Quiénes son estas compañías y cómo han respondido a las palabras del presidente ucraniano?

Porcelanosa

En 1973, se fundó el grupo español Porcelanosa, con sede en Villarreal. Desde entonces, está empresa fundada por José Soriano y los hermanos Héctor y Manuel Colonques, no ha parado de crecer hasta convertirse en uno de los principales grupos a nivel mundial en el sector de la cerámica. Actualmente, cuentan con 970 tiendas repartidas en 150 países. El grupo, que cuenta con ocho empresas, no solo se dedica a la cerámica, sino también a la creación de mobiliario y diseño para el hogar en general.

En Rusia, el grupo no tiene negocios. Así lo ha explicado el vicepresidente ejecutivo de Porcelanosa, Silvestre Segarra, en Es la Mañana de Federico. Su compañía "no está en Rusia, no tenemos delegación ni inversiones, ni presencia" aseguró. La firma no ha dudado en realizar una rueda de prensa, emitir un comunicado y atender a multitud de medios para explicar lo sucedido desde el martes.

"Habrá sido un malentendido. Le habrán dado mal los papeles al pobre", señalaba Segarra refiriéndose a la información que maneja Zelenski, con quien se siente totalmente identificado: "Estamos totalmente volcados en su causa. Es un hombre que cada hora tendrá que estar en un sitio para que no lo localicen y le habrán dado mal la información" aseguró Segarra en esRadio.

"Rusia no nos ha gustado nunca por sus estructuras opacas, por eso nunca hemos querido poner allí ninguna filial, por su oscurantismo. Nos hemos limitado a vender a multimarcas" añadió.

Sercobe

En la Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo (Sercobe) están integradas actualmente ciento treinta empresas y grupos industriales y cuatro asociaciones sectoriales, representando a más de cuatrocientas empresas y agrupaciones relacionadas con el diseño, la fabricación, el mantenimiento, el montaje y el reciclaje de bienes de equipo. También han querido desmentir las palabras de Zelenski.

Sercobe ha desmentido "rotundamente" en un comunicado que esté haciendo cualquier tipo de negocio con empresas u organismos rusos desde que las sanciones internacionales han sido puestas en marcha por la comunidad internacional. Sercobe ha incidido en que desde el año 2014, y a raíz de la anexión de Crimea por la Federación Rusa, la asociación redujo su actividad en Rusia y se centró solamente en los sectores no sancionados por la comunidad internacional.

Además, más que un negocio empresarial, Secorbe se dedica a "promover e impulsar la exportación y la internacionalización de sus asociados y hacer las veces de interlocutor".

Maxam

La compañía de origen vasco, ahora propiedad del fondo americano Rhône Capital, es la única que ha mantenido silencio y no ha salido a dar explicaciones tras las palabras de Zelenski. Su actividad se centra en la fabricación de explosivos y no ha querido aportar ningún tipo de información sobre si tiene o no actividades en Rusia. Además, su página web permanece "averiada" desde el discurso de Zelenski.

Eso sí, su historia es bastante conocida, ya que en su inicio se llamó Sociedad Española de la Pólvora y pasó después a llamarse Unión Española de Explosivos hasta volver a rebautizarse en 2006 con el nombre de Maxam. Cuenta con presencia en más de 100 países, tiene 140 filiales y más de 6.000 empleados. Todo un gigante que cuenta con cuatro filiales en Rusia dedicadas a la fabricación de explosivos, de las que no se sabe si han cesado o no la actividad.

Según El Confidencial, Putin habría confiscado el negocio ruso de Maxam en el país. Así se lo habría confirmado su presidente José Manuel Vargas, a la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez, en una reunión de urgencia.