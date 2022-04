El gasto en sueldos públicos se dispara y ya supone casi tanto como en pensiones

De la tarta del gasto público la mayor partida es, sin duda alguna la de pensiones públicas, que consume alrededor de 170.000 millones de euros. Precisamente, la sostenibilidad de las pensiones públicas depende de la pirámide poblacional española (que refleja una población muy envejecida en la que cada vez hay más pensionistas y menos cotizantes).

Que desde Libre Mercado insistamos en la insostenibilidad del sistema público de pensiones depende mucho de las características demográficas de España y la estructura de nuestros sistema productivo con un paro estructural enorme y un sistema público cada vez más grande hace que cada vez haya menos activos para soportar a cada pensionista. Actualmente en España cada pensionista está sostenido por dos afiliados a la seguridad social. Es decir, que cada trabajador en España sostiene la mitad de la pensión que cobra un jubilado.

La partida de las pensiones roza el 40% del total del gasto público en nuestro país. Por este motivo, eventualidades como que estén ligadas al IPC y dado el nivel que está alcanzando el IPC en España hace pensar que al terminar el año, el Ejecutivo se va a encontrar con un problema serio al incrementarse notablemente este gasto.

Quizá por este motivo, comprobar el modo en el que sigue creciendo otra de las partidas de gasto que, por diluida en diferentes compartimentos, no se expresa en su totalidad cuando se repasa los distintos capítulos en los que se divide el presupuesto de gasto anual, resulta muy llamativo: hablamos de los sueldos públicos.

El INE calcula que el año pasado, en 2021, los sueldos públicos pulverizaron todos los récords hasta rozar los 150.000 millones. (147.363 millones de euros). Sólo 20.000 millones menos que en pensiones públicas.

Las cifras oficiales de la Contabilidad Nacional del INE correspondientes a 2021 establecen que la suma de los sueldos de los asalariados del sector público, sumando a funcionarios y personal de otras categorías que integran la plantilla del sector público, más sus pagos a las cotizaciones sociales suman 147.363 millones de euros anuales. Se trata del nivel más alto de toda las serie histórica que comienza a finales de los 90.

Fuentes de la administración consultadas por Libre Mercado advierten de que este gasto no sólo es recurrente sino que tiene un carácter estructural en el gasto de las Administraciones Públicas que lo consolida sin remedio y que, si la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, mantiene su intención de evitar que los trabajadores públicos pierdan poder adquisitivo, este año tendrá que subir en consonancia con una inflación desbocada, marcando máximos de los últimos 40 años. Aunque no actualicen estos salarios de cara a 2023 con la media de la inflación de este año (que parece terminará por encima del 6%), es más que probable que esta partida supere los 150.000 millones de euros. Los sindicatos han planteado que anualmente los sueldos públicos aumenten no menos del 3%.

Para tomar conciencia de lo que esto significa, señalar que antes del estallido de la crisis financiera a finales de la primera década de los 2000, el máximo fue en 2008 con 125.383 millones de euros. Con la recesión, los gobiernos sucesivos se ajustaron el cinturón y llegaron a moderar esta partida hasta los 113.630 millones en 2012. A partir de entonces, no ha tenido ningún tipo de freno o ajuste de cinturón. Ha estado desbocado hasta los máximos actuales. Ni siquiera en pandemia se redujo esa cantidad, al contrario, siguió aumentando.

Lo contrario de lo que ocurre en el sector privado

Y mientras, en el sector privado, que es quien termina pagando las nóminas del sector público, sigue ajustándose el cinturón y sufriendo las crisis y las consecuencias de esas políticas expansivas de gasto público que ha conducido al Gobierno de España llevar una política de subida de impuestos sin parangón en el resto de países desarrollados o en sus socios europeos.

Es más, España es el único país europeo que sube el IRPF. De todos los países europeos, siete han reformado este año el impuesto sobre la renta, y seis de ellos lo han hecho para moderarlo, entre otros objetivos, para luchar contra la inflación. En cambio en España, no ha hecho más que subir.

Cada vez es más clara la división entre el empleo público y el privado, de modo que los salarios medios son cada vez mayores en el sector público, mientras que siguen mermando en el privado.

Además, entre la reforma laboral aprobada por el Gobierno y las sentencias judiciales actualmente sólo existe la figura de la prejubilación para aliviar ese gasto récord en salarios en el sector público.

Récord de contrataciones

Pero no queda ahí la cosa. Entre los meses de febrero de 2020, días antes del estallido de la pandemia, hasta finales de enero de este año, el mercado laboral ha creado 429.000 empleos más respecto al momento en que estalló la crisis sanitaria. Ahora, estamos rozando los 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, pero lo que no se dice muy a menudo es que más de la mitad del empleo creado durante este periodo ha sido público, concretamente 229.0000 trabajadores se han incorporado a puestos de la Administración pública en estos dos años de crisis sanitaria.

El crecimiento del empleo público es casi un 7% superior al que existía antes del covid, con 3.475.500 personas empleadas por el Estado, frente a los 3.254.300 que había en el último trimestre de 2019. Aquí, el INE incluye a todos los asalariados de empresas públicas, de la Administración Central, Seguridad Social, comunidades autónomas y corporaciones locales, tanto dados de alta en el Régimen General de la Seguridad Social como adscritos a mutualidades. De hecho, el empleo del sector público creció en 125.800 personas en 2020 y en 96.400 en 2021.

La conclusión es que entre pensiones y sueldos del sector público los españoles soportamos vía impuestos 320.000 millones de euros, prácticamente la mitad del gasto público anual. Es decir que entre los 3,5 millones de empleados públicos y los cerca de 10 millones de pensionistas, los activos del sector privado en España sostienen actualmente a 13,5 millones de personas.