Adiós a las hipotecas ganga: El Euríbor entra en terreno positivo

Hace sólo unos días Libre Mercado publicaba la amenaza que se cierne a partir de este año sobre los hipotecados a tipo variable, merced a la evolución más que previsible de los tipos de interés, y en concreto, del empleado para el cálculo de las hipotecas: el Euríbor. Después de seis años en negativo, el Euribor entró este marte en positivo al marcar el 0,005%. Sucedía después de conocer que en EEUU los precios volvían a repuntar hasta el 8,5% un nivel no visto en cuarenta años.

La inflación parece que ha llegado para quedarse y todos los indicadores hacen pensar que se quedará con nosotros mucho tiempo. La consecuencia inmediata es la presión sobre los bancos centrales, titulares de la política monetaria, que tienen que moverse con tino y rapidez para tratar de controlar esas altas tasas de inflación y su instrumento fundamental es establecer el precio del dinero: los tipos de interés, que hasta la fecha han estado anormalmente en negativo.

Pues bien, uno de esos tipos de interés, que no fija el BCE, sino que es el que establece un panel de bancos que fijan el indicador según el precio al que se prestan el dinero entre ellos, es el Euribor que llevaba desde 2016 en terreno negativo, abaratando mucho las hipotecas a tipo variable, las que se fijan con "diferencial + Euríbor". Al estar en negativo, y durante un tiempo incluso en el entorno del -0,5%, diferenciales del 1% se convertían en interese de medio punto, lo que ha permitido durante estos últimos años a muchos hipotecados en España disfrutar de cuotas bajas.

Pero esto se acabó. Muchos despertarán del sueño en unos meses. Cuando la revisión del precio de su hipoteca empiece a descontar un euribor en positivo y creciendo. Las previsiones hablan de que 2023 podría terminar con el indicador cerca del 1%. Pensemos en ese ejemplo anterior. En un plazo de dos años, esa hipoteca a Euríbor + 1% pasaría en cuestión de dos años de pagar un interés del 0,5% a pagar un interés de cerca del 2%. Que, por ejemplo, para un saldo vivo de 200.000 euros y 15 años por pagar, podría suponer una subida de 130 euros al mes. Si el Euríbor vuelve a su media histórica del 3%, este mismo ejemplo pagaría 316 euros más todos los meses.

Adiós a las hipotecas a tipo fijo

En las entidades financieras, los mismos directores de oficina o comerciales bancarios que hasta hace apenas un par de años consideraban prácticamente imposible una rápida subida de tipos de interés, ahora reciben órdenes de sus superiores para tratar de evitar hipotecas a tipo fijo (que han estado a precio de derribo durante los dos últimos años), para comenzar a dar hipotecas a tipo variable, que les permita ganar dinero aprovechando la subida del Euríbor.

"En nuestro caso tampoco es que nos digan que no ofrezcamos hipotecas a tipo fijo, sino que no podemos darlas sin un margen de rentabilidad para el banco interesante", cuenta otra de las fuetnes consultadas. Nos recuerda que la curva de tipos de interés para los bancos "ya está en el 1%", lo que significa, a grandes rasgos, que es lo que le cuesta el dinero al propio banco, con lo que tienen que poner márgenes igualmente interesantes tanto a tipo fijo como a tipo variable.

Otras fuentes del sector hipotecaria recuerdan a Libre Mercado que "no nos damos cuenta de que los tipos están subiendo rápidamente. En EEUU se están dando hipotecas al 3% y al 4% y aquí seguimos buscando el entorno del 1%. No hay margen, los bancos no pueden ofrecer crédito a pérdidas", insisten.

Miedo a lo que viene

Precisamente, este martes se hacía público el resultado de la encuesta de gestores que realiza todos los meses Bank of America. Esta vez, el panel de gestores es unánime y los 329 participantes muestran su fuerte preocupación por la evolución del crecimiento económico. Dudan que en los próximos 12 meses la economía mundial siga expandiéndose. Su pesimismo supera al que presentaban en el peor momento de la crisis financiera de 2008. Su principal temor en este momento es que se produzca una recesión mundial, merced a las acciones que vayan a tomar en la restricción de crédito los bancos centrales para meter en cintura una inflación desbocada.

El Euribor en positivo

Y es que la subida del Euribor es indicativa de este temor, de que se esté descontando una política de tipos e interés agresiva de los bancos centrales. El Euríbor a 12 meses ha subido en su tasa diaria al 0,005%, situando la media del mes de abril en el -0,057%, frente al -0,502% en que cerró 2021.

El índice entró en negativo en febrero de 2016 por primera vez en la historia ante la política ultraexpansiva del BCE para apuntalar la recuperación en la zona euro y acumula más de seis años instalado por debajo del 0%.

Tras el mínimo histórico del -0,518% que marcó en su tasa diaria el 20 de diciembre 2021, el Euríbor a 12 meses empezó a subir, aupado por el cambio de discurso de la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, que se ha mostrado decidido a subir los tipos de interés por la escalada de la inflación en Europa y la crisis energética derivada de la guerra entre Rusia y Ucrania.