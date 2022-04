La realidad del IRPF: recae sobre la clase media y casi un 40% de los trabajadores no paga nada

El gobierno de PSOE y Podemos insinúa continuamente que las rentas altas no pagan los suficientes impuestos en España e insiste, año sí y año también, en que es preciso subir la presión fiscal aplicada a dicho grupo de contribuyentes por motivos de "justicia". Sin embargo, los datos revelan que la realidad es muy distinta de lo que pretenden dar a entender socialistas y comunistas.

Si revisamos las tablas de recaudación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, nos encontramos con la cruda realidad de que "los ricos"… son muy pocos. Para ser precisos, solo hay 11.907 personas con ingresos por encima de 601.000 euros, lo que serían 100 millones de las antiguas pesetas. Por tanto, hablamos de apenas el 0,06% de todas las liquidaciones presentadas en España.

De acuerdo con los datos de la Agencia Tributaria, este grupo tan pequeño de la población aporta, no obstante, el 7,81% de lo recaudado por IRPF. De hecho, su pago medio en las liquidaciones anuales de dicho gravamen asciende a 567.763 euros, de modo que este segmento de renta aporta un total de 6.760 millones de euros a las arcas públicas.

Incluso si adoptamos un criterio más flexible y consideramos que también son ricos quienes ganan entre 150.000 y 600.000 euros, el planteamiento se mantiene. Estamos ante un grupo pequeño, de solo 106.695 personas que representan un minúsculo 0,51% del total de declarantes del impuesto. Sin embargo, sus pagos al fisco suponen el 9,91% de todo lo ingresado por Hacienda, una cifra que se corresponde con una liquidación media de 80.418 euros anuales que, en agregado, suponen 8.578 millones de euros de recaudación.

Tomando ambos grupos de renta, encontramos que solo el 0,6% gana más de 150.000 euros anuales, pero los datos de la Agencia Tributaria muestran que este segmento tan pequeño paga el 18% de lo recaudado por este gravamen. En cambio, en los tramos de renta que van hasta los 12.000 euros nos topamos con 8,2 millones de personas que suponen el 38,96% de todos los declarantes, pero cuya aportación en el gravamen es insignificante, con apenas un 0,68% de lo recaudado.

Si sumamos también a las rentas que van de 60.000 a 150.000 euros, aparece otro 19% de contribuyentes, cuya aportación fiscal también es significativa, puesto que solo son el 3,78% de las declaraciones, pero generan el 21,62% de los ingresos tributarios que aporta este gravamen, a razón de un pago medio de 23.582 euros por cabeza y año. De modo que, tomando al 4,35% que gana más de 60.000 euros anuales, podemos ver que dicho grupo genera el 39,34% de la recaudación por IRPF.

Y entonces, ¿quién soporta el grueso de la recaudación? Como apuntaba esta semana el diario El Mundo, las rentas medias, que van de 20.000 a 60.000 euros, soportan 45.000 millones de recaudación en el IRPF y, por tanto, cargan con el 59,98% de lo recaudado en este tributo. En total, se trata de 7,5 millones de contribuyentes, que suponen el 56,67% de todas las declaraciones.

De modo que no solo no es cierto que los ricos no pagan, puesto que de hecho pagan mucho, sino que tampoco es cierto que nuestro IRPF no sea progresivo puesto que, además del fuerte castigo fiscal que sufren los tramos de ingresos altos, también se observa un tratamiento muy liviano de quienes tienen una renta baja. Por otro lado, las cifras señalan igualmente que, como no podía ser de otra forma y como sucede en todos los países de nuestro entorno, mantener un Estado que consume alrededor del 50% del PIB solo es posible tomando ingentes recursos de todos los niveles de renta, de modo que la aportación de las clases medias también es importante, no tanto en términos per cápita sino de forma agregada. Una vez más, los datos matan el relato de la izquierda.