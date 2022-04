Escrivá duplica la deuda de la Seguridad Social desde que es ministro

Hace ahora casi tres años, en mayo de 2019, el entonces presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), José Luis Escrivá, posaba en portada de la revista Actualidad Económica y se despachaba a gusto contra la falta de disciplina presupuestaria de los gobiernos de nuestro país. Algunos meses después, en enero de 2020, quien fuera directivo del banco BBVA tomaba posesión del cargo de ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, un "fichaje" que fue interpretado por ciertos sectores políticos y mediáticos como un "guiño" a los sectores empresariales más preocupados por el desaguisado fiscal que se podía avecinar tras el pacto de gobierno entre PSOE y Podemos.

Las declaraciones de Escrivá no dejaban lugar a dudas: el entonces responsable del organismo que vela por la estabilidad y la prudencia presupuestaria denunciaba a bombo y platillo que España "no tiene imagen de país fiscalmente serio en Europa" y aportaba diversas razones para sostener esta afirmación. Por aquel entonces, la deuda pública de nuestro país rozaba el 100% del PIB, a razón de 1.242.270 millones de euros, según los datos del Banco de España. No era extraño, pues, que Escrivá se manifestase en estos términos.

Esto decía Escrivá cuando gobernaba PP y el déficit se reducía del 11% al 3% del PIB. Con Sánchez y él en el gobierno, el descuadre presupuestario se ha vuelto a disparar, la deuda llega al 120% del PIB y la Seguridad Social registra una deuda histórica. "El tecnócrata", decían pic.twitter.com/fPFbmdJ6Ti — Diego de la Cruz (@diegodelacruz) April 16, 2022

Sin embargo, tres años después, no deja de ser cierto que aquel tecnócrata se ha convertido en responsable directo de decisiones vitales para la estabilidad presupuestaria en España y, a la luz de los datos, parece más que evidente que su nombramiento no solo no ha contribuido a hacer de España un país "fiscalmente serio", sino que ha ido de la mano de un franco deterioro en los indicadores referidos al equilibrio entre los ingresos y gastos de las Administraciones Públicas.

Empecemos por la deuda pública. El gobierno del que forma parte Escrivá arrancó el ejercicio 2020 con una deuda del 98,3% del PIB, equivalente a 25.846 euros por habitante. Sin embargo, el último boletín del Banco de España eleva estas obligaciones hasta el umbral del 119,6% del PIB, lo que se traduce en un endeudamiento per cápita de 30.465 euros. En términos brutos, las obligaciones del Tesoro se han disparado en 218.429 millones de euros desde que Escrivá es ministro, lo que supone una subida de casi 11.500 euros por hogar. Si a Escrivá no le parecía "fiscalmente serio" el escenario anterior, ¿qué no debería decir del contexto actual, de cuya gestión es responsable directo?

Algo parecido ocurre con la Seguridad Social, que es precisamente la parcela de gobierno donde Escrivá tiene "mando en plaza", ya no como miembro del Consejo de Ministros, sino como titular de dicha cartera. No hay que olvidar, además, que el sistema de pensiones depende por entero del gobierno de España, puesto que su gestión no está descentralizada y, por tanto, las decisiones que se toman en este ámbito se explican única y exclusivamente por los pasos que da Escrivá.

Pues bien, los datos de la Seguridad Social a cierre de 2019, justo antes de que Escrivá fuese nombrado ministro, acreditan que la deuda del sistema había alcanzado el umbral de los 55.000 millones de euros, mientras que las cifras más recientes, de cierre de 2021, muestran que los pasivos del sistema se han incrementado hasta los 100.000 millones. Por tanto, la deuda del sistema de pensiones se ha duplicado desde que está en manos de Escrivá.

Así pues, el mismo "gurú" que advertía sobre la trayectoria fiscal de una España donde la deuda pública era del 100% del PIB y la Seguridad Social acumulaba obligaciones por valor de 55.000 millones es ahora ministro de un gobierno donde los pasivos del Tesoro nacional rondan el 120% del PIB y las obligaciones del sistema de pensiones son dos veces más altos que hace tres años.