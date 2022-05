Libre Mercado entrevista a Arthur Laffer: "España se está quedando atrás"

Arthur B. Laffer no necesita presentación. El economista estadounidense ha sido asesor de dirigentes como Ronald Reagan o Margaret Thatcher y está considerado como uno de los mayores expertos fiscales del mundo. Libre Mercado se ha entrevistado con él para comentar los enormes retos económicos de nuestro tiempo, marcados por la inflación, el estancamiento del crecimiento o el impacto de la pandemia y de la guerra en Ucrania.

Nuestro entrevistado es optimista y cree que las cosas van a cambiar a mejor en los próximos años: "siento que volvemos a estar como a finales de los años 70. Por aquel entonces, Jimmy Carter llevaba más de dos años en la presidencia y había aplicado todo tipo de políticas socialistas en ámbitos como el gasto, la regulación o la energía. En el plano internacional, la situación no podía ser peor, con la crisis de los rehenes de Irán como prueba de ello. La popularidad del presidente demócrata caía en picado y el poder legislativo no tardó en exigir un cambio de rumbo. Pues bien, creo que este mismo otoño veremos un avance importante de los republicanos, que ese avance atará las manos de Biden en el Senado y en la Cámara de Representantes y que las cosas empezarán a cambiar a mejor como resultado de ese giro".

"Ya en aquel tiempo, con Carter en la presidencia, se aprobaron una serie de rebajas fiscales, con rebajas en el IRPF de las rentas del ahorro y del capital, recortes en el Impuesto de Sociedades y todo tipo de referéndums que se saldaron con medidas restrictivas de la tributación, por ejemplo en Cataluña donde los votantes introdujeron un tope a los impuestos que se aplicaban sobre la propiedad de inmuebles. Además, la inflación estaba por las nubes y el propio Carter se concienció de ello y aceptó que la Reserva Federal pasase a estar en manos de Paul Volcker, quien puso fin a los excesos de toda una década de expansión monetaria", recuerda quien también fue arquitecto de la histórica rebaja fiscal de Donald Trump.

Sin dejar la historia, Laffer insiste en que, "en aquel contexto de estanflación, la economía estaba hundida, pero en el ambiente político había cambiado la conversación. El cambio no estaba asegurado, pero se podía intuir. ¡Olía a éxito! Y entonces apareció Ronald Reagan. Aquello fue imparable. Me recordaba a un persona literario tan español como el Caballero de la Mancha, Don Quijote, con su contagioso idealismo. Eso es lo que necesitamos ahora, un liderazgo en torno al cual llevar ese cambio hasta el final pero, de momento, el cambio en las elecciones legislativas de noviembre parece imparable".

¿Volverá a pasar lo mismo? Según explica nuestro invitado, "en las últimas encuestas, la aprobación de Biden es muy baja, de apenas un 42%. De hecho, desde el verano de 2021, el número de estadounidenses que suspende su gobierno ya es superior al porcentaje que le da su visto bueno. Precisamente ese es el periodo en el que la inflación se ha disparado, primero rebasando el umbral del 4%, después el del 5%… y así hasta llegar al entorno del 10%. Todo favorecido por una Reserva Federal que se ha dedicado a imprimir dinero a mansalva y por un gobierno federal que no ha parado de gastar muy por encima de lo que ingresa, confiando en que el "dinero gratis" se lo permite e ignorando las consecuencias económicas tan graves que se derivan de este tipo de política".

Los años de Trump

En opinión de Laffer, "en los años de Donald Trump estaban pasando cosas muy interesantes en el plano económico. Uno revisa los datos de enero o febrero de 2020 encima de la mesa, no cabe duda de que el empleo estaba en mínimos históricos, los salarios estaban acelerando su crecimiento hasta alcanzar tasas que no se veían en varias décadas, el crecimiento iba en aumento…".

Lejos de alejarse de la figura de Trump, como han hecho otras figuras influyentes de la derecha americana, el autor de la célebre Curva de Laffer se muestra orgulloso de la influencia que tuvo en la anterior Administración: "yo jugué un papel muy importante en el desarrollo de su reforma tributaria, que duplicó el mínimo exento en el Impuesto sobre la Renta de todos los contribuyentes y también recortó de forma significativa el Impuesto de Sociedades, no solo bajando el tipo general sino además permitiendo que las inversiones realizadas se descuenten plenamente en el año en que se realizan, sin necesidad de realizar largas amortizaciones que se extienden durante el tiempo y que reducen el atractivo fiscal asociado a tales decisiones de tanta importancia para el crecimiento empresarial".

"La política no solo gira en torno a la economía, por vital que sea también hay otros aspectos que influyen. En ese sentido, la pandemia del coronavirus jugó un papel muy grande en la no reelección de Donald Trump. A veces, los shocks geopolíticos tumban a un gobierno que aprueba buenas políticas económicas, de igual modo que en otras ocasiones ocurre lo mismo con un Ejecutivo que está avanzando por mal camino en ese frente. En este caso, creo que Trump estaría en la Casa Blanca de no haber sido por todo el caos asociado a una pandemia", señala.

Biden, acorralado por la inflación

En cambio, "pese a que la pandemia ya parece cosa del pasado, el rechazo popular que despierta Biden va a ir en aumento. Ante la inflación, por ejemplo, su respuesta ha sido culpar a las "empresas codiciosas", vincular la subida de los precios a las estrategias de los "conglomerados de la industria cárnica"… y las líneas generales de sus presupuestos son gasto, gasto y más gasto, es decir, que pretende seguir sobrecalentando una economía que está ya "achicharrada" con un aumento de precios tan fuerte como el que estamos viviendo".

"Formé parte del departamento de Economía de la Universidad de Chicago, trabajé de la mano de economistas como Milton Friedman, como Robert Mundell… Jamás pensé que la inflación que vivimos entonces volvería a ocurrir de nuevo, parecía que la dura experiencia de los años 70 había sido suficiente, pero Friedman decía que los gobiernos nunca aprenden y la verdad es que no le faltaba razón", apunta.

"La inflación nos hace daño a todos. No es momento de ponernos a decir que le hace daño a "los pobres", a "las mujeres", a "las minorías"… porque lo cierto es que toda la economía está mal y, por tanto, el daño lo están sufriendo todos, los pobres y los ricos, las mujeres y los hombres, las minorías y el conjunto de la población. Ese es uno de los rasgos característicos de la inflación, un monstruo que destruye el poder adquisitivo y los ahorros de todos, empobreciendo a todo el país", insiste.

"Los datos de España son malos"

"Los datos de España son malos, porque la economía está un 4% por debajo de la producción anterior a la pandemia. El país se está quedando atrás, yo recuerdo que en los años de Aznar era justo al revés. Pero en Estados Unidos no estamos para tirar cohetes, porque también estamos un 2% por debajo de los niveles de actividad de 2019. Vamos por mal camino, estamos francamente mal. De hecho, Estados Unidos estaba creciendo muy por encima de Europa, mientras que ahora vemos que muchas economías europeas ya han recuperado el PIB previo al coronavirus y nosotros, como España, nos quedamos atrás", lamenta Laffer, quien muestra su deseo de que el cambio de aires que espera para su país llegue también al nuestro.

"En España, en Europa y en Estados Unidos habla mucho de desigualdad y, a renglón seguido, se lanzan propuestas fiscales al respecto. Ahí están las obras de Piketty, Saez, Zucman… que han tenido tanto impacto en la izquierda estadounidense y europea. Pero la evidencia es demoledora: cada vez que suben los impuestos, especialmente a los ricos, toda la economía se comporta peor, de modo que esa pretendida reducción de la desigualdad o no se produce, o se da a costa de que tengamos menos inversión, menos empleo, menos actividad, etc.", reflexiona el experto.

Y antes de despedirse, Laffer nos deja una última lección fiscal: "el Impuesto sobre la Renta tiene algo más de un siglo de historia. Cada vez que ha subido, la recaudación obtenida de quienes más ganan ha bajado y el crecimiento y la inversión se han resentido. Y cuando se ha reducido, se han generado incentivos tendentes a elevar el crecimiento y la inversión, lo que ha elevado la recaudación. Los datos son demoledores y así lo demostraré en mi próximo libro, que se publicará a lo largo de este mismo año".