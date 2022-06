Los "fondos europeos", aprobados en teoría para propiciar un aumento del crecimiento y el empleo potencial de la economía, siguen consolidándose como un vehículo consagrado a apuntalar el gasto corriente y clientelar del gobierno de PSOE y Podemos, financiando además todo tipo de despilfarro. El último ejemplo lo tenemos en el ICEX, organismo dedicado a promover la exportación y las inversiones que depende de la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y que canalizará 109.000 euros de dinero comunitario para financiar nuevos subsidios al cine español.

La licitación indica que el objetivo último es el de proceder a "la creación y producción de material promocional y merchandising", que abarcará "diferentes formatos y soportes físicos y digitales" y se dedicará a promover "la marca paraguas "Audiovisual from Spain", en la que se engloban submarcas como "Cinema from Spain" y "Docs from Spain", además de las marcas sectoriales como "Animation from Spain", "Games from Spain" o "Shooting in Spain"…".

El material financiado con cargo a Bruselas "tiene por objetivo aportar información detallada sobre las actividades del sector, las empresas españolas participantes o las características diferenciales de los productos audiovisuales españoles, además de otros datos informativos orientados a profundizar en el conocimiento de las empresas y productos españoles en los diferentes mercados internacionales". Para el gobierno, esto hará de España un "hub audiovisual en Europa", lo que a su vez se revelará como "un importante activo de transmisión de valores e imagen cultural".

En total, se movilizarán 109.000 euros, incluido un IVA de 18.900 euros. Los desembolsos incluyen un 82% de costes directos e indirectos y un 13% de gastos generales, reservando un 5% como beneficio industrial de la adjudicataria. Los trabajos de promoción financiados con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia incluyen acciones en eventos y festivales de Málaga, San Francisco, Cannes, La Rochelle, Colonia, Singapur, Londres, Dubai, Miami o Berlín, siendo febrero de 2023 la fecha límite de trabajo.

Criterios

Según la licitación, los fondos europeos deben cubrir la realización de "folletos, trípticos, tarjetones, carteles, posters" y otros materiales. En formato digital, se plantean "flyers, banners, infografías, gifs" y otros soportes. El ICEX condiciona cada una de las acciones a que el gasto máximo en cada una de estas actividades sea de 3.000 euros, más IVA.

De acuerdo con el pliego, el 40% de la licitación se resolverá con juicios de valor sobre el contenido artístico. En caso de empate, se dirimirá el proceso considerando qué empresa tiene un mayor porcentaje de mujeres empleadas, un mayor número de asalariados con discapacidad o en situación de exclusión social y otros criterios similares.