Cuando Ángel Gaitán, ahora más conocido como el mecánico de TikTok, recibió su Tesla Model 3 con toda la ilusión del mundo, no podía siquiera imaginar la odisea que se le venía encima. Pagó 72.000 euros por un coche defectuoso del que nadie se quiso hacer cargo. Sin embargo, contra todo pronóstico, el mecánico de Aranjuez le ha ganado la primera batalla judicial a Goliat Elon Musk gracias en parte a la potente honda de las redes sociales.

El Tesla, recién salido de la fábrica de Fremont (EEUU), ya llegó a España con problemas. "Todas las cejillas descuadradas, la carrocería deformada, la puerta con un agujero, la batería sin cargar, casi no llego a casa... Pagué un plus por un azul específico y pulieron la carrocería. Daba asco verlo al sol. Un coche nuevo no hace falta pulirlo", ha explicado Ángel a Libertad Digital. "No me lo podía creer. Con todo lo que me gasté en el coche y con la ilusión que tenía".

Una de las baterías que lleva un Tesla en su interior. | David Alonso

Hay que decir que Ángel, que también es perito judicial, era uno de los mayores fans de Tesla e incluso es accionista de la empresa. "Pinté el suelo de mi garaje con el logo de Tesla, compré varias camisetas, encargué varias llaves y cargadores oficiales… Todo el dinero que iba sacando lo metí en esa empresa".

El caso es que Ángel cogió su coche nuevo y se fue "de muy mala leche". Dos días más tarde, tuvo que llevar su Tesla al único taller de la marca en España, que está en Fuenlabrada porque sonaba "algo raro" en el maletero. "Me llamaron un mes más tarde para decirme que ya habían localizado el problema: una masilla de unión sin importancia".

Ángel Gaitán, el mecánico contra Tesla. | David Alonso.

"Volví al taller, pero antes pasé por el notario de Fuenlabrada. Le contraté y aparecimos en el taller por sorpresa junto a otro perito judicial. Nos encontramos el coche desmontado, con los asientos pisoteados…". En ese momento, les echaron del taller, pero las fotos ya se habían tomado y el notario ya había hecho su informe.

La masilla era la propia soldadura del coche y la solución que le ofrecieron desde el taller oficial de Tesla era dividir el coche en varias partes para volver a soldarlo. "No lo acepté. Era un coche nuevo. Ellos me dijeron que si no quería repararlo, me lo tenía que llevar como estaba porque no me iban a devolver el dinero".

Cuando uno compra un coche por Internet (no hay concesionarios Tesla en España) tiene entre 15 días y un mes para devolverlo sin preguntas. El problema es que Ángel dejó su coche en el taller dos días después de recibirlo y allí estuvo retenido un mes. "Me la liaron y ya no podía devolverlo".

Ángel no podía creer que la marca se desentendiese de un vehículo defectuoso de 72.000 euros. "A partir de ahí, 9.000 euros de gastos para poner la denuncia y casi dos años que llevo con esto".

Los mecánicos solo hablan con los coches

Ángel volvió a conducir el Tesla, aunque en muy contadas ocasiones. "Yo a mis hijos les he montado cuatro veces en el Tesla porque no me fío". Y entonces, un problema en las transmisiones le obligó a volver al taller de Fuenlabrada. Escarmentado de la vez anterior, envió varias fotografías y vídeos con el lugar exacto de la avería. No pudo hablar con ningún mecánico, porque según Tesla "los mecánicos no hablan con los clientes, hablan con los coches".

Le llamaron a los tres días. No habían visto ni las fotografías ni el vídeo, pero el coche, según ellos, estaba arreglado. "Solo había que engrasar entre el buje y el disco con el cojinete". Allí donde la mayoría habríamos asentido haciendo gala de nuestra ignorancia, Ángel alucinó con lo que estaba escuchando. "No sé con quién te crees que estás hablando", le dijo. "Estás nombrando palabras y piezas que no tienen sentido unas con otras.

Ni siquiera habían probado el coche para comprobar si el problema estaba arreglado. "Es surrealista. Sentí que se estaba riendo de mí. Le dije: 'Eres un sinvergüenza y que sepas que he grabado toda la conversación para utilizarla en el juicio, porque no tenéis ni idea de los que hacéis y tenéis la suerte de que el 99% de la gente que viene no sabe de coches, pero habéis ido a dar con la horma de vuestro zapato. Habéis ido a dar con quién sabe y no os lo voy a permitir. De esto se va a enterar hasta Elon Musk'".

Ángel Gaitán, en su taller. | David Alonso.

En aquel momento, cuenta Ángel, se rieron de él. ¿Qué poder iba a tener un mecánico de Aranjuez contra el hombre más rico del mundo? Pero hete aquí que un año después de poner la demanda, Ángel sufrió un accidente laboral y, aburrido en casa, su hijo le convenció para grabar un vídeo en TikTok. Aquello cambió todo. A día de hoy, Ángel tiene un millón de seguidores en redes sociales que siguen con atención su pugna con Tesla.

"Ahora ha cambiado la película. Yo creo que si me hubieran tomado un poco más en serio en su momento… incluso me ofrecí para solucionar el problema. Pero se vinieron arriba y literalmente se rieron en mi cara cuando llegamos al juicio".

Otras víctimas de un Tesla defectuoso

La magistrada del juzgado de primera instancia nº2 de Fuenlabrada condenó a Tesla Spain a pagar 62.330 euros más intereses a Gaitán (los 7.000 euros de diferencia corresponden al software de conducción). "Me lo pusieron muy difícil. He ganado el juicio en primera instancia y ahora hay que esperar porque ellos han pedido una ampliación del plazo para recurrir. Pero la sentencia es clara. No es aceptable que un coche nuevo tenga este tipo de fallos".

A la espera de ver cómo acaba la historia, por el momento a Ángel no le va nada mal. Su caso y su repercusión en redes sociales y medios de comunicación ha atraído a las puertas de su taller a otros muchos propietarios desesperados con su Tesla defectuoso.

El logo de Tesla.

"Ahora tenemos en el taller un par de clientes. Uno de ellos tiene las puertas descuadradas y está harto de cambiar las ruedas, que revientan cada dos por tres. Nadie le ha dado una solución y es tan simple como hacer un paralelo porque las ruedas no están rectas siempre se desgastan por el lado interno", explica Gaitán. El segundo cliente tiene su coche en garantía y "ha cambiado cinco baterías en un año, a 20.000 euros cada batería. No tiene ni idea de qué va a hacer con el coche cuando pase la garantía".

La gente empieza a cambiar su visión y empiezan a hacerse preguntas y Tesla ahora mismo está en una situación muy incómoda en España. Esto no quiere decir que los coches eléctricos sean malos. Tienen más riesgo porque su trayectoria es corta. El problema aquí es que esta gente quiere vender a toda costa, incluyendo coches que en cualquier otra fábrica se habrían descatalogado, aquí se están vendiendo. Y que pase lo que Dios quiera".