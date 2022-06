Escolar, obsesionado con Lacalle: ahora confunde el texto que le acusa de copiar

El diario de Ignacio Escolar ha vuelto a la carga contra Daniel Lacalle, objeto de sus desvelos en las últimas semanas. No importó que rectificaran en portada, van por la tercera entrega con sus ridículas conclusiones.

En la primera acusaron a Lacalle de haber empleado sus propios trabajos, estudios y artículos para elaborar su tésis doctoral. Sí, sí, lo que leen. Le acusaron de plagiarse a sí mismo en su tésis doctoral que, tal y como recordó el propio Lacalle, era una tesis profesional y no académica, que fue sugerida por los propios profesores a partir del Trabajo Fin de Master que elaboró el economista en esta universidad.

Tras esta publicación, eldiario.es se vio obligado a rectificar, pero no contentos, publicaron un segundo artículo en el que acusaban a Lacalle de copiar textos de otros autores y citarlos hasta en tres ocasiones. Sí, sí, lo que leen. Acusaron a Lacalle de citar a distintos autores que habían estudiado los fenómenos económicos que Lacalle estudiaba en esta tesis. Eso sí, en su artículo, el diario de Escolar lo presentaba de otra manera. En el titular se citaban los textos que coincidían entre esos autores y la tesis de Lacalle y posteriormente tenía que reconocer en un párrafo que estaban citados al comienzo de cada capítulo, en las notas finales y en las notas a pie de página.

En esta ocasión, es verdad que con menos publicidad en la portada del digital, eldiario.es acusa al economista liberal de copiar en su tesis a dos juristas de Chicago sin citarles. Y en esta ocasión, directamente miente el diario.es, ya en la tesis de Lacalle aparece recogida la cita a Jensen y Meckling en "Theory of Firm, Managerial Behavior, agency cost and Ownership".

Recorte de la tesis de Lacalle

Pero lo más ridículo de este tercer ataque de Lacalle es que denota una falta de atención supina. Lacalle en su tesis cita el trabajo que elaboraron Jensen y Mckling en 1976 en la obra "Theory of Firm, Managerial Behavior, agency cost and Ownership". La misma obra que emplean dos juristas de Chicago, Don Delves y Brian Patrick, para elaborar el artículo Agency Tehory Summary en 2009.

Pues bien, lo que hace el digital de Escolar es acusar a Lacalle de copiar a Delves y Patrick sin citarles. El problema es que eldiario.es no se ha dado cuenta de que los textos que coinciden entre la tesis de Lacalle y el trabajo de los de Chicago, son en realidad unas menciones literales de la obra de 1976 de Jensen y Mckling, que es la que empleó Lacalle para su trabajo y que cita en su tesis.

Es decir, que el digital de Escolar acusa a Lacalle de copiar un trabajo de 2009 en el que se hace referencia a un texto de 1976 que es sobre el que habla Lacalle en su tesis: "Es el trabajo de 1976 el que yo resumo en la tesis". Este error que comete eldiario.es puede ser fruto del programa Turnitin que previsiblemente estaría utilizando eldiario.es para destripar la tesis de Lacalle.

Lo cierto es que en estos tres artículos el digital de Escolar ha logrado, por el momento, confirmar que Lacalle ha estudiado el asunto sobre el que versa la tesis doctoral, confirmar que lleva citas pertinentes y suficientes para la elaboración de la misma, que obtuvo atención y aprobación por parte del jurado que evaluó la tesis y que los redactores de eldiario.es no dominan el programa Turnitin, ya que no les advierte de que el trabajo del que acusan a Lacalle no es de 2009, sino de 1976.

Lacalle insiste en que todo está en manos de sus abogados y los tres artículos será recogidos en la demanda.