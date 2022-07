Un matrimonio enfermo alquila su piso a petición de una ONG y se lo han ocupado

La okupación se ha disparado en España un 41% desde que Pedro Sánchez llegase al poder. La falta de una legislación contundente contra estos delincuentes y la saturación judicial están provocando situaciones asombrosas e indignantes a partes iguales. Es el caso de un matrimonio residente en Fuenlabrada, mayores de 70 años y ambos con enfermedades graves. La mujer, Blanca, tiene cáncer y su marido, Miguel, padece párkinson.

Ambos decidieron alquilar un segundo inmueble en Fuenlabrada a unos supuestos refugiados debido a que una ONG les convenció para ello. "La ONG nos insistió en que por favor les alquilásemos la vivienda haciéndoles un contrato de un año", cuenta Blanca en el programa Madrid Directo de Telemadrid. Pronto llegaron los problemas y los impagos que están torturando a este matrimonio de ancianos.

En el programa, el reportero logró juntar a los propietarios con una de las inquiokupas y la situación no pudo ser más llamativa. "¿Y yo a dónde me voy?, ¿a la calle?", se preguntaba la inquilina de origen árabe. Al mismo tiempo, aseguró estar percibiendo ayudas por parte del Estado, pero se negaba a pagar y a abandonar el inmueble de Blanca y Miguel. "Yo me voy cuando haya una resolución judicial", aseguraba la okupa.

Así, hasta que un juzgado no diga lo contrario, el piso de Blanca y Miguel seguirá en manos de los okupas. "¿En qué país vivimos?", se preguntaba la propietaria enferma de cáncer. Ante esta injusta situación, Desokupa se ha comprometido a ayudar a las víctimas a desalojarlos mañana martes. Sorpendentemente, Twitter ha tumbado la cuenta de Desokupa.

Este tipo de casos, de inquilinos que se terminan convirtiendo en okupas es cada vez más frecuente, por desgracia, en nuestro país. La falta de una legislación más rigurosa con estos delincuentes y la saturación judicial están haciendo que cada vez más propietarios vivan un auténtico infierno por alquilar sus viviendas.