Como con la minería: Podemos no sólo quiere que se paren explotaciones actuales. Quiere que no se vuelva a pensar en ellas. Se lo ha exigido a Pedro Sánchez en materia minera. Y ahora hace lo mismo en materia de energía nuclear: no le vale con asegurarse de que España acaba con toda su energía nuclear. Quiere, además, que se blinde legalmente la imposibilidad de usar almacenes de residuos. Por ello, carga contra el de Villar de Cañas.

De momento, los morados lo han presentado como proposición no de ley. Pero su objetivo es que se bloqueen los almacenes de residuos nucleares de forma estable y definitiva. "Los residuos radiactivos son la principal huella de la energía nuclear", aseguran los hombres de Podemos en un documento presentado en el Congreso de los Diputados. "Estamos hablando de unos residuos extremadamente peligrosos para la salud y para el conjunto del ecosistema, y cuyo grado de peligrosidad varía en función de su actividad radioactiva y sus periodos de desintegración", afirman.

"Según datos de ENRESA, los residuos de muy baja, baja y media actividad (RBMA) –aquellos cuyo periodo de semidesintegración es inferior a 30 años– se almacenan en el Centro de Almacenamiento de El Cabril", afirman. "Por su parte, la gestión de los residuos de combustible gastados de alta actividad y especiales, cuyo periodo de desintegración supera los miles de años, se realiza en España en las piscinas o almacenes temporales de las propias centrales nucleares. Esta situación tiene un carácter temporal, hasta la aprobación del 7º Plan General de Residuos Radiactivos, que actualmente se encuentra en fase de tramitación por el Ministerio de Transición Ecológica", aclaran.

Así pues, y según sus argumentos, "debido a que en algunas centrales nucleares se está acumulando una cantidad importante de estos tipos de residuos radiactivos, el plan vigente contempla en su estrategia la gestión de los mismos de forma única a través de en un Almacén Temporal Centralizado (ATC)".

El Real Decreto 775/2006, constituyó una Comisión Interministerial para el establecimiento de los criterios que debería cumplir el establecimiento del ATC, "dando como resultado el acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de diciembre de 2011, designando Villar de Cañas (Cuenca) como emplazamiento de esta instalación", explica el documento de Podemos.

"Tras años de protestas y manifestaciones de diversos grupos, asociaciones, sindicatos y partidos políticos de la provincia agrupadas la mayoría de ellas en la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear en Villar de Cañas, integrada por 49 entidades, se han ido conociendo informes de diversa índole que dejan clara la no idoneidad de los terrenos elegidos. El proyecto de ATC no cuenta ni con la pertinente Declaración de Impacto Ambiental (DIA), ni con las autorizaciones del Ministerio, ni son acordes al el planeamiento urbanístico necesario en la localidad (POM)", aseguran ellos.

Los de Podemos afirman que, "como hemos visto en otros casos, este tipo de instalaciones solo sirven para crear pobreza en los núcleos en que se instalan y en sus alrededores, y no se encuentran aspectos positivos en su instalación. La peligrosidad de este tipo de basureros nucleares es tal que los Estados necesitan "premiar" con grandes cantidades de dinero a los municipios que las acogen, ya que son muy elevados los perjuicios que conlleva".

Y, según todo ello, los morados señalan que "es preciso apostar por proyectos de energías renovables, acorde a las políticas potenciadas por la Unión Europea en el último tiempo y no por esta clase de construcciones". Olvidan, simplemente, que la UE ha defendido ya la nuclear como energía admisible en los parámetros verdes.

Pero ellos siguen y exigen "al Gobierno de España que paralice de forma oficial y definitivamente el proyecto de Almacén Temporal Centralizado de Residuos Radiactivos (ATC) en la localidad de Villar de Cañas (Cuenca)".