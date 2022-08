Verano de oro: Madrid anuncia el desembarco de decenas de empresas e inversores

La oficina Madrid Investment Attraction, órgano de promoción de inversiones del Ayuntamiento de Madrid, ha comunicado en su último boletín la entrada en el mercado de la Villa y Corte de decenas de empresas e inversores internacionales. Se confirma, pues, el enorme atractivo del modelo madrileño para la captación de capital y el impulso del emprendimiento.

Entre las operaciones que se han anunciado, destacan las siguientes:

- El fondo inmobiliario Stoneshield Capital, comandado por Felipe Morenos y Juan Pepa, ha anunciado que prepara el desarrollo del mayor centro de datos de toda España en San Fernando de Henares. Estaría listo en 3-4 años y su apertura movilizará una inversión de 750 millones de euros. Entre los impulsores del fondo está el legendario inversor estadounidense Warren Buffett.

- La compañía británica Matillion, proveedora de plataformas de integración de datos empresariales, ha anunciado que abrirá próximamente su primer oficina en nuestro país. Madrid es la ciudad elegida para el desembarco. La división estará volcada en reclutar talento en el ámbito de la ingeniería y se especializará en potenciar la innovación en materia de software de empresa.

- La firma de realidad virtual Zero Latency ha expandido su operativa en Madrid con la apertura de un nuevo espacio de 1.000 metros cuadrados ubicado en el número 25 de la calle Londres. La sede se convertirá en la base de operaciones de la firma australiana y constituye el mayor centro de realidad virtual de toda Europa, además de uno de los más grandes del mundo.

- La start up Demo, dedicada al análisis de datos y seguridad nativa en la nube, ha captado 100 millones de dólares en una nueva ronda de financiación, impulsando su valoración hasta los 2.000 millones de dólares. Aunque su sede social está en Estados Unidos, el grueso de la plantilla está ubicada en España y, más concretamente, en Madrid, donde se manejan el desarrollo de producto, las operaciones de marketing y venta, los recursos humanos, los servicios profesionales y parte de las tareas de gestión.

- La empresa madrileña de efectos visuales El Ganchito ha sido adquirida por The Fuse Group. Especializada en producciones para cine, televisión y publicidad, ha participado en las labores de postproducción de más de un centenar de spots y de otras tantas películas o series de televisión, incluyendo proyectos de muy alto perfil como Juego de Tronos, Stranger Things o The Mandalorian. La operativa seguirá instalada en Madrid, pero contará ahora con los recursos adicionales de The Fuse Group, que suma una plantilla de 1.400 artistas en doce ciudades y cuatro continentes.

- El operador financiero Saranac Partners, que tiene su centro de operaciones en la City de Londres, ha anunciado que empezará a operar en Madrid, tras haber recibido el pertinente permiso por parte de la CNMV. Impulsará dos divisiones: una centrada en asesoría de inversiones y otra dedicada a financiar proyectos en diversos sectores, como el inmobiliario, la tecnología o las operaciones de deuda corporativa.

- El desarrollador de software estadounidense HubSpot, que cuenta con cerca de 6.000 trabajadores a nivel mundial, ha comunicado que abrirá próximamente una oficina en Madrid, amén de un espacio de co-working pensado para aglutinar talento del espectro start up.

- El operador británico BT abrirá nuevas oficinas en Madrid, con ánimo de desarrollar negocios en el ámbito de la seguridad y la conectividad. La multinacional tiene más de treinta años de bagaje en el campo de las telecomunicaciones y la tecnología.

- La consultora tecnológica Capgemini tiene previsto contratar a más de 1.000 personas en España a lo largo del presente ejercicio 2022, para superar el umbral de los 11.000 empleados en nuestro país. El grueso de la plantilla se incorporará a las distintas oficinas de la compañía en Madrid.

- La plataforma digital Yoobic, un vehículo especializado en facilitar la gestión de tareas en el ámbito del comercio minorista, impulsa en Madrid su nueva sede para el mercado español y portugués. Cuenta con clientes como Cartier, Desigual, Tendam, Douglas o Etam.

- La sociedad gestora BDL Capital Management ha anunciado la apertura de una nueva oficina en Madrid para atender la creciente demanda que venía detectando en nuestro país. Maneja cuatro fondos de renta variable, dos de los cuales ya están registrados ante la CNMV, y cuenta con 2.500 millones de activos bajo gestión.

Otros anuncios

Además de todas estas llegadas, la oficina de Madrid Investment Attraction, que depende del área de Economía de la corporación local que dirige Miguel Ángel Redondo, ha comunicado también los desembarcos de la biofarmacéutica suiza Idorsia, el estudio audiovisual polaco Moon Films, la start up portuguesa NetworkMe, la empresa de reclutamiento británica Martin & Conley, la start up de tecnología aplicada al sector inmobiliario Huspy, la empresa estadounidense de software en la nube Domo, etc.

No solo eso: Madrid ha sido designada por la Comisión Europea como uno de sus hubs de innovación dentro del proyecto European Digital Innovation Hub. La región coordinará de esta forma una serie de iniciativas de vanguardia volcadas en favorecer la transformación digital de las empresas y las Administraciones Públicas.