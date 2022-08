El consejero de Industria, Comercio y Empleo de Castilla y León, Mariano Veganzones (Vox), ha dicho en una entrevista concedida a Es la mañana de Federico de esRadio que el chapucero real decreto de medidas de ahorro energético que este lunes expuso la vicepresidenta Teresa Ribera a los máximos representantes de Energía, Comercio y Turismo de las CCAA "tiene un afán recaudador" con el que, además de "con nuestro dinero, volvemos a pagar con nuestra libertad el fanatismo climático de los gobiernos socialistas".

Veganzones ha declarado que este lunes "nos encontramos ante un Gobierno que niega la realidad que viven los españoles, que impone un apagón energético jaleado por las comunidades satélites del sanchismo y por la Federación Española de Municipios y Provincias de Abel Caballero", y ha lamentado que sólo se hayan "plantado Castilla y León y Madrid, que hemos planteado acciones jurídicas".

El consejero de Industria ha anunciado que han pedido "informes para validar cuál es la realidad legal que puede haber detrás de este real decreto ley, para ver si invade competencias" tanto autonómicas como municipales. Veganzones ha dicho que las ministras Ribera y Reyes Maroto "no argumentaron que tuvieran algún informe de expertos o jurídico que avalara esta normativa; lo único que comentaron es que esto son lentejas". "No se aclaró ningún aspecto del decreto ley, no se informó de nada", ha añadido.

"Todas las CCAA se quejaron de que no se había hecho una diferenciación geográfica en la aplicación de las medidas. De hecho, Asturias comentó: "Nosotros no tenemos ningún problema: tenemos aire acondicionado de serie". En cambio, Canarias o Andalucía dijeron que era muy difícil establecer esas medidas", ha comentado el consejero castellanoleonés.

Veganzones también ha indicado que este real decreto le recuerda al cierre del Congreso durante el confinamiento: "Fue una medida dictatorial sin sentido. Esto es igual: cerramos los escaparates". Finalmente, ha dicho que este intento del Gobierno de Sánchez de "dar una impresión en Europa de que soy el más duro, el que más aplica las medidas" sólo pretende "tapar la mala gestión energética".