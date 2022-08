El textil estalla contra las medidas de Sánchez: "Está agotando la paciencia de los comerciantes"

Las medidas que ha impuesto el Gobierno de Pedro Sánchez con el fin de ahorrar energía ha comenzado una guerra política con la oposición encabezada por Isabel Díaz Ayuso y la Comunidad de Madrid. Desde la derecha política se ha criticado el último Real Decreto-Ley de medidas de ahorro, eficiencia energética por su ineficiencia, por la improvisación del Ejecutivo y por colisionar con algunas competencias autonómicas.

Sin embargo, la oposición no es la única que se ha posicionado contra estas medidas. Desde algunos sectores afectados también han levantado la voz de alarma y han señalado que algunos puntos serán muy complicados de cumplir. Es el caso del sector del retail y de las tiendas textiles. En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el consejero delegado de Neck&Neck y presidente de la Asociación Nacional de Moda Retail (Acotex), Eduardo Zamácola, ha indicado que desde el Gobierno no se ha contado con ellos a la hora de elaborar el Real Decreto.

Zamácola ha asegurado que "al comercio no le queda otra que acatar las medidas que se han impuesto" aunque ha apuntado que están "sorprendidos e indignados" porque "nos encontramos un Real Decreto-Ley que no se ha consultado con nosotros y con unas medidas que son absolutamente inadecuadas para mantener nuestros comercios abiertos y para tener unas condiciones adecuadas de recepción de nuestros clientes y consumidores a nuestras tiendas".

Ha criticado que las medidas del Gobierno imponen que los comercios cuenten con "apertura y cierre automático en las puertas" y ha señalado que "el 95% de lo comercios asociados" no las tienen por lo que "casi todo el mundo tendría que hacer esta inversión". "El problema no es instalar un motor, que tiene su coste de instalación o mantenimiento, es que en muchísimos casos hay que cambiar las puertas que se tienen porque hay motores que no aguantan el peso y hay que cambiar la configuración de las tiendas y el escaparate", ha añadido Zamácola. El presidente de Acotex se ha preguntado si el coste de instalación lo tendría que asumir "el inquilino del local comercial" o "el casero". Ese ese el primer tema que están intentando "negociar entre caseros e inquilinos", el segundo es "esto choca con la medida de mantener las puertas abiertas y que circule el aire por la pandemia".

Eduardo Zamácola ha indicado que se encuentran "en un limbo" porque "ahora mismo el 95% de los comerciantes no parece que estén muy por la labor de hacer esa inversión" y según el Real Decreto-Ley "tenemos dos meses para asumir ese coste". "Ante una imposición de este tipo entendemos que tendrá que haber ayudas a un sector que está tremendamente tocado, ha añadido.

"Hay que recordar que estamos vendiendo la mitad de lo que se estaba vendiendo el año 2019; que en 2020, con pandemia, las ventas caen un 40% y que en 2021 cuando esperábamos que se incrementasen éstas cayeron un 16% adicional", ha explicado el presidente de Acotex. Eduardo Zamácola ha dicho que en 2022 el sector ha "recuperado un poco la senda pero estamos vendiendo el 50% de lo que se vendía en 2019" y que "como haya medidas de este tipo, y veremos lo que pasa a finales de septiembre con el nuevo paquete, no parece que el comercio pueda mantener las puertas abiertas de sus negocios".

Agota "la paciencia de los comerciantes"

Eduardo Zamácola cree que estas medidas pueden dejar tocado al sector del retail a favor del comercio online. Ha señalado que "cada vez se ponen más trabas a un comercio físico" y ahora "tenemos que hacer unas inversiones determinadas y el consumidor se encuentra que hace mucho calor o hace mucho frío". "Creo que no son condiciones para que el cliente entre en tu tienda y tenga una experiencia agradable. Las tiendas físicas estamos invirtiendo mucho dinero en que el cliente tenga experiencias agradables y esto no ayuda para nada, ha apuntado.

"Esto potenciará la venta online, seguramente. El problema es que al final nos vamos a encontrar las calles vacías con los comercios cerrados ante tanta traba y tanto coste que nos están imponiendo", se ha lamentado el presidente de Acotex que ha destacado que "en el fondo estamos todos de acuerdo y tenemos que arrimar el hombro para ver como podemos ahorrar energía". "Parece que los comercios somos unos derrochadores y que nos encanta poner el aire a toda potencia y pagar unas facturas impresionantes. El comerciante lo que hace es medir ese equilibrio entre cual es el bienestar del cliente, y el del empleado ahorrando todo lo posible porque no está esto para derrochar".

Zamácola ha remarcado que "la temperatura adecuada tanto en verano como en invierno puede ser de 23 o 24 grados" y que "en vez de hablar 27 grados consensuemos una temperatura adecuada. El gran problema de esto es la forma, porque no se ha tenido en cuenta a los sectores afectados. Si lo hacen mediante decretazo esto parece una dictadura y nos estás imponiendo una serie de reglas que no parece que sean fáciles de cumplir. Y luego están los costes".

Para el presidente de Acotex la duración las medidas hasta noviembre de 2023 y su imposición "es una auténtica barbaridad" por la "pérdida económica que podemos tener por los clientes que no vayan a ir a la tienda y las inversiones que tenemos que hacer". "Esto está agotando la paciencia de los comerciantes que estamos en una situación tremendamente complicada y que lo que necesitamos son ayudas mientras lo que se nos hace es poner cada vez piedras en el camino que no parece el camino adecuado".