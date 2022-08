La CEOE critica la "arrogancia" de Yolanda Díaz por querer subir SMI con "el rodillo"

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha criticado este viernes la "arrogancia" de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha planteado una nueva subida del SMI por encima del 60% del salario medio, amenazando con avivar la espiral inflacionista.

El vicepresidente de la CEOE, Salvador Navarro, ha asegurado que no entiende la postura de la vicepresidenta, quien ha expresado su apoyo a las "movilizaciones sindicales frente a la patronal española". Navarro no comprende esa actitud para "ponerse la primera en la manifestación" en el momento actual, que exige llegar a acuerdos "con consenso, no con el rodillo".

El vicepresidente de la patronal española ha afirmado que la ministra Díaz demuestra "poca empatía hacia las empresas" con sus manifestaciones. "Son mensajes demagógicos. Este país es un país de autónomos y de pequeñas y medianas empresas y esa es la realidad", ha subrayado Navarro.

El presidente de la patronal valenciana ha recordado a la ministra que los empresarios han hecho esfuerzos en los últimos meses y que ahora es momento de tener empatía con ellos ante los meses complicados que se avecinan, casi de "economía de guerra".

Falta de "empatía" y "arrogancia"

En este sentido, ha denunciado la falta de "empatía" de Yolanda Díaz y del resto del Gobierno por no haber consensuado con las empresas el decreto de ahorro energético, convalidado ayer en el Pleno del Congreso.

"Negociar es querer ambas partes, no la arrogancia de una vicepresidenta que pretende ponerse la primera (de la manifestación), pero yo creo que son los mensajes que quiere lanzar a su público", ha apuntado Navarro.

El vicepresidente la CEOE ha asegurado que los empresarios necesitan paz social en los próximos meses y ha defendido que la patronal mantendrá siempre su voluntad de diálogo, aunque negociar, ha recordado, implica hacer cesiones.