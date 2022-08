Los 'cheque-voto' de Sánchez: 1.800 millones de euros para intentar comprar electores

La chequera es una de las herramientas más utilizadas por los políticos populistas para ganarse el favor (y el voto) de los ciudadanos sin que el problema de fondo se haya solucionado y a costa de extraer ingentes cantidades de riqueza de la economía productiva.

En el caso del Gobierno de Pedro Sánchez, este recurso se ha venido repitiendo sistemáticamente desde que se desatara la pandemia del coronavirus. Así, el Ejecutivo no ha dudado en regar con millonarias cantidades de dinero público a todo tipo de colectivos con una clara intención electoral. La excusas para llevar a cabo esta lluvia de subvenciones sufragadas por todos los contribuyentes han sido de lo más variadas: "No dejar a nadie atrás" como lema, "defender a la clase media trabajadora del país" o la urgente necesidad de proporcionar la cultura entre los jóvenes son algunas de ellas.

En Libre Mercado hemos recogido algunas de las prebendas más sonadas de Sánchez. La mayoría consiste en unos centenares de euros que es muy difícil que arreglen ninguna situación económica grave. Solo las mencionadas a continuación alcanzan un montante de 1.790 millones de euros con cargo al erario público a los que si sumamos los 1.600 millones del Ingreso Mínimo Vital harían casi 3.400 millones de euros.

Trenes ‘gratis’

El pasado mes de julio, Sánchez se reservó el debate sobre el Estado de la Nación para anunciar trenes gratis para todos (independientemente de la renta del usuario). Lo hacía para demostrar que se está dejando "la piel para defender a la clase media trabajadora del país", aunque por poco tiempo, ya que la medida tiene un claro carácter cortoplacista: solo estará en vigor tres meses (del 1 de septiembre de este año hasta el 31 de diciembre). Según los cálculos del Ministerio de Transportes, la subvención tendrá un coste de entre 200 y 250 millones de euros que habrá que sumar al crédito extraordinario que ya estableció en junio para reducir el 50% este tipo de abonos.

La arbitrariedad el Ejecutivo para favorecer a los usuarios del tren ante el amplio abanico de opciones de transporte ha generado fuertes críticas, por ejemplo, del sector del autobús. "Esta medida supone un agravio comparativo y una doble discriminación. Por un lado, da un tratamiento diferenciado a los territorios que tienen ferrocarril sobre los que no lo tienen. Y por otro, prima a un modo de transporte frente al autobús" denunciaba la Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebús).

Los ‘regalos’ juveniles

El mismo día que Sánchez contentaba al usuario de Renfe, mandaba también otro regalo a uno de sus colectivos fetiche: los jóvenes. Y es que, el presidente del Gobierno anunciaba un gasto de 400 millones de euros para ingresarle 100 euros al mes durante 4 meses a 1 millón de alumnos en forma de beca. Los cheques se destinarán a los estudiantes de Bachillerato, Formación Profesional y universitarios que ya obtengan una beca en el curso 2022-23.

Dentro del apartado juvenil, una de las dádivas más escandalosas del Ejecutivo de PSOE y Podemos ha sido el cheque de 400 euros para los que cumplan los 18 años y que podrán destinar a la compra de libros o la asistencia a actividades que el Estado considere artísticas o culturales. Dicho de otra forma, al ocio. Los contribuyentes tendrán que gastar este año 200 millones de euros para costear este regalo a medio millón de jóvenes.

En lugar de centrarse exclusivamente en ampliar la oferta de vivienda en nuestro país, el Gobierno también ha creado el Bono Alquiler Joven que financiará con 250 euros mensuales durante dos años (6.000 euros en total) la renta de los inquilinos. Costará otros 200 millones de euros al año, 400 en total.

Propina ‘antinflación’

Pero el cheque de Sánchez que más beneficiarios tendrá es el de 200 euros para paliar la inflación. El pasado mes de junio, el Gobierno aprobó un bono que llegaría a 2,7 millones de ciudadanos en un único pago y que costará la friolera de 540 millones de euros en total.

"El objeto de este pago único es paliar el efecto perjudicial en los precios ocasionado por la crisis energética derivada de la invasión de Ucrania en situaciones de vulnerabilidad económica" reza el Gobierno. Lo recibirán todos los trabajadores por cuenta propia o ajena y desempleados de hogares con rentas inferiores a 14.000 euros. Con una inflación del 10,8% ahogando a las familias de nuestro país, esta propina de 200 euros casi resulta ofensiva.

El fiasco del Ingreso Mínimo Vital

Uno de los requisitos para recibir el cheque anterior es que los beneficiarios no estén recibiendo ya el Ingreso Mínimo Vital, la paga por excelencia del Gobierno y cuyo resultado no ha sido como Sánchez prometió. Y es que, cuando han pasado más de dos años de su puesta en marcha (mayo de 2020) el IMV todavía no llega al 60% de potenciales beneficiarios (eran 700.000 y solo ha llegado a 284.000), según la Airef. Esto implica que el IMV ha ejecutado solo un 56% de su presupuesto (1.600 millones de euros en lugar de los 2.800 millones de euros al año previstos).