El calvario de montar un huerto solar en tu finca del pueblo: un vía crucis de más de tres años

En plena escalada del precio de la luz, son muchos los ciudadanos que cuentan con una finca en entornos rurales y se plantean montar un huerto solar con el fin de sacarle provecho y contribuir a generar energía en un momento en el que ésta parece más necesaria que nunca.

Sin embargo, tanto el Gobierno, como ayuntamientos y distribuidoras siguen poniendo todo tipo de trabas a este tipo de plantas, que, según los expertos consultados, pueden tardar incluso más de tres años en conseguir todos los permisos para empezar a funcionar a pleno rendimiento. El resultado: cientos de proyectos bloqueados, inversores desesperados y miles de megavatios (MW) desperdiciados en plena crisis energética.

Que nos estén pidiendo que desconectemos todo y nos quitemos hasta la corbata y que todo esto se esté desperdiciando no tiene sentido

"Puede que nosotros no tengamos petróleo ni gas, pero tenemos la mayor riqueza de mundo hoy en día que es la energía solar. Somos uno de los países con mayor índice de radiación en mejores condiciones y que la gente se esté muriendo de hambre energética, que nos estén pidiendo que desconectemos todo y nos quitemos hasta la corbata y que todo esto se esté desperdiciando no tiene sentido", lamenta Lorenzo Fuentes.

Tres años de espera

El pasado mes de julio, este ingeniero segoviano, que dirige una fábrica de piensos en la provincia, se puso en contacto con un instalador para valorar la posibilidad de montar un huerto solar de 1 MW. "Estamos hablando de una inversión aproximada de un millón de euros", puntualiza a Libertad Digital. Con el fin de valorar el proyecto, el instalador le llevó a visitar algunos ya terminados. Su sorpresa llegó al comprobar que casi todos ellos seguían sin estar conectados a Red Eléctrica a pesar de haber iniciado los trámites en 2019.

Tenemos una que presentó la solicitud en julio de 2019 y todavía nada. Es una vergüenza, pero es que la tramitación es horrorosa

Así lo corrobora Jesús Rodríguez, responsable de Servicios Integrales Carracillo y de todas esas plantas paralizadas. De las ocho que le han encargado en los últimos tres años, sólo una está funcionando a pleno rendimiento. El resto continúan a la espera de completar todos los trámites. "Tenemos una que presentó la solicitud en julio de 2019 y todavía nada. Es una vergüenza, pero es que la tramitación es horrorosa", sentencia indignado.

El vía crucis administrativo

Trámites necesarios para la puesta en marcha de un huerto solar

Y lo cierto es que, cuando nos hace un esquema de todos los organismos por los que tiene que pasar la solicitud -y que pueden ver en el cuadro adjunto-, entendemos su veredicto: hasta 24 pasos que involucran a Gobierno, ayuntamientos, Red Eléctrica y compañías. "Y probablemente haya que introducir alguno más, porque, por si esto fuera poco, van cambiando la normativa", denuncia Rodríguez.

Estamos hablando de comisiones de Urbanismo, Medio Ambiente, Industria, Cuenca Hidrográfica, Patrimonio… Y de un sinfín de inspecciones y licencias que hacen que en las grandes empresas incluso se haya creado la figura del Permit Manager o, lo que es lo mismo, una suerte de ‘permisólogo’ especializado en este vía crucis administrativo.

"En las plantas que nosotros montamos, que pueden ser de unos 50 MW, No es que se pueda alargar hasta tres años el proceso, es que ese suele ser el mínimo para conseguir que entren en funcionamiento. La tramitación es súper complicada", corrobora Joaquim Aguilella, Permit Manager en nuestro país de METKA – EGN, una compañía internacional de soluciones de energía solar.

Inversores desesperados

Según explica, lo que más desespera a los clientes es la fase final: "Puedes tener el parque terminado, es decir, perfectamente listo para inyectar energía a la Red y que por culpa de Industria y, sobre todo, de la empresa distribuidora, todo se retrase cuatro, cinco o seis meses más con toda la inversión hecha y tu parque listo para poder inyectar energía, porque Industria tiene un plazo máximo, pero las distribuidoras no, con lo cual, estás totalmente vendido".

Si el MWh está a 375 euros y hay 10 horas de luz, estamos hablando de 3.750 euros diarios que se tiran a la basura. Multiplícalo por todos los meses de retraso y es para echarse a temblar

Empresas que, como METKA – ENG, trabajan a gran escala tienen que asumir grandes penalizaciones por estos retrasos a pesar de que la culpa no sea suya. Sin embargo, están atados de pies y manos. "Reunirte con ellos presencialmente es imposible, así que estás todo el día llamándoles y mandándoles correos", lamenta Aguilella. "Nadie te coge el teléfono. Todo es a base de emails y meses y meses de retraso", corrobora desde Segovia Jesús Rodríguez. Con un trato más directo con clientes que no forman parte de grandes empresas, la dilación se sufre más si cabe: "Imagínate cómo puede estar el que ha invertido un millón de euros y le empiezan a correr los intereses y no tiene nada. ¿Qué explicación le das? Es terrible".

Y eso sin contar con todo lo que esas personas están dejando de ganar. "Si el MWh está hoy a 375 euros y pongamos que hay 10 horas de luz, estamos hablando de 3.750 euros diarios que se tiran a la basura -calcula Lorenzo Fuentes-. Multiplícalo por todos los días y meses de retraso y es para echarse a temblar".