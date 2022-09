Por qué la rebaja del IVA del gas que Sánchez anuncia a bombo y platillo no te librará de un nuevo sablazo

A falta de cuatro días para el cara a cara con el líder del PP, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este jueves una bajada del IVA del gas al 5%, una medida que tanto el propio Feijóo como otros líderes autonómicos ya le habían reclamado el pasado mes de marzo durante la Conferencia de presidentes que tuvo lugar en La Palma. La medida, por tanto, llega con seis meses de retraso, pero es que, además, tampoco evitará que los españoles hagan frente a una escalofriante subida de la factura del gas en los meses de más frío.

Para empezar, inicialmente, esta rebaja estará únicamente en vigor tres meses. Concretamente, desde el 1 de octubre hasta el 31 de diciembre, por lo que no cubrirá el mes más gélido que, según los registros de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), suele ser el mes de enero. Sin embargo, lo más significativo es que, incluso aunque finalmente se aprobase su prórroga, esta medida no servirá para paliar las importantes subidas que ya están aplicando las distintas compañías a aquellos clientes que no pueden acogerse a la Tarifa de Último Recurso (TUR) fijada por el Gobierno y que, por tanto, están sujetos a los precios del mercado libre que imponen las comercializadoras.

Un ejemplo real

Así, los usuarios a los que les ha tocado revisar su contrato este verano, ya han notado un incremento considerable en el precio del kWh: hasta cuatro veces más de lo que venían pagando hasta ahora. Es el caso de un usuario que nos ha facilitado sus recibos y que hasta el pasado mes de junio pagaba a 0,04 euros el kWh. Al finalizar el contrato anual, la compañía le ha cuadruplicado el precio sin previo aviso hasta rozar los 0,16 euros. A pesar de intentar buscar alternativas, ningún competidor le ha mejorado la oferta. "Ahora mismo es el precio más bajo que se está dando y puedes dar gracias, porque si te tocara renovar en un par de meses, es probable que pagases incluso más", le aseguran los comerciales.

Su principal preocupación, al igual que la de otros tantos ciudadanos en su misma situación, es qué pasará este invierno. Para ello, ha hecho los cálculos cogiendo la que, en su caso, fue la factura más alta del invierno pasado, la correspondiente al periodo de facturación que va de mediados de diciembre a mediados de febrero. Y lo cierto es la comparación es aterradora: en el mejor de los casos —contando con que el Gobierno prorrogue la rebaja del IVA más allá de final de año—, pagará 258 euros más que el invierno pasado.

Tal y como se puede comprobar en los recibos, con el gas a 0,04 euros el kWh, su factura ascendió por aquel entonces a 162,21 euros.

Factura del gas del invierno pasado

Si hacemos el cálculo con el precio a 0,16 euros (0,158817 para ser exactos), la suma ascendería en esta ocasión a 484,84 euros. Y, aunque finalmente se pudiera beneficiar del IVA al 5% durante todo el periodo de facturación, la cifra se quedaría en 420,73 euros. En todo caso, un auténtico sablazo del que pocos usuarios son conscientes y que pasará factura a todos los hogares españoles.

Facturada estimada para este invierno en función del IVA vigente

Lo más preocupante es que este no será el único sobrecoste al que tendrán que hacer frente los ciudadanos. A la inflación que afecta a todos los productos y servicios, se suma también el incremento de la factura de la luz como consecuencia del llamado tope de gas. Un mecanismo que muchos usuarios se han empezado ya a encontrar en sus facturas y que ya supone más del 40% del recibo de electricidad.