Los funcionarios dejan en evidencia al Gobierno: "Les exigimos que negocien los salarios y den ejemplo"

"La economía española está en riesgo". Este es el mensaje de alerta que ha enviado este lunes el presidente del sindicato mayoritario de funcionarios (CSIF), Miguel Borra, que ha anunciado una manifestación el 24 de septiembre en Madrid. No es sólo para protestar por la subida salarial que no les llega, sino para servir de altavoz a la sociedad porque los salarios "no nos llegan", se quejan, "por la tasa de paro que es la más alta de la Unión Europea y por la inflación". Creen conveniente que los españoles salgan a la calle a protestar pero para ello alguien tiene que convocar una manifestación y, en este caso, y viendo que no son los sindicatos CCOO y UGT, los funcionarios se ven en la obligación de hacerlo. "Para poder trasladar el descontento social hay que manifestarse. Los ciudadanos ellos solos no pueden. Y ese alguien es el CSIF", ha defendido el presidente del sindicato.

El segundo de los argumentos esgrimidos por los funcionarios para erigirse como los organizadores de la gran protesta ciudadana contra el Gobierno, es el del llamamiento a la movilización hecho por el propio Ejecutivo. Fue la vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo Yolanda Díaz, la que la semana pasada dijo a las puertas del Congreso de los Diputados que le daba su "apoyo explícito a las movilizaciones sindicales" frente a la patronal española. Una manera de presionar a la CEOE para que ceda y suba los salarios a los trabajadores como Moncloa y los sindicatos quieren (conforme al IPC). "Desde el Gobierno se está animando a la protesta. Nosotros le pedimos que dé ejemplo y a los ciudadanos les decimos que su presencia es fundamental y que ellos tienen ahora la palabra", defendía Borra en la rueda de prensa.

Pero su presión va a más. CSIF, a través de la negociación de los salarios públicos, quiere marcar la senda para los distintos convenios en la empresa privada. "Le exigimos al Gobierno y tomando palabras de alguna de sus ministras, que como patronal de los empleados públicos de este país, se sienten a negociar y den ejemplo".

Subida salarial

Toda subida salarial comienza con una negociación que, en este caso, no llega porque según Borra, todavía no se ha producido ninguna reunión con el Ministerio de Hacienda. Y no porque no lo hayan intentado. "Ahora sería el momento", reclama, puesto que el Gobierno está inmerso en las negociaciones para los próximos Presupuestos Generales del Estado. "En estos momentos no se ha iniciado ningún tipo de conversación con el Ministerio", se lamentan. Y sin saber hasta dónde llegará esa subida prometida, lo único por lo que apuestan es porque no sea una subida anual, sino que se pudiera establecer un periodo de tiempo. "Podíamos establecer lo que quedaba de legislatura pero cada vez queda menos", decía el presidente de CSIF. "Los empleados públicos no pueden seguir perdiendo poder adquisitivo", denuncian. Y ponen como ejemplo el salario que se ha perdido en los últimos años: "un médico ha trabajado dieciocho meses gratis durante la última década. Un policía, trece". Pero no se atreven a poner sobre la mesa un porcentaje de subida salarial. "Depende de si va a ser una negociación a un año o a más años", decía Borra.

Manifestación el 24 de septiembre

Ante el empobrecimiento de la ciudadanía, sobre todo clase media y trabajadora desde CSIF piden que la afluencia sea masiva e insisten en la importancia de salir a la calle a hacer sus reivindicaciones. "Damos la oportunidad de protestar de manera legítima y democrática", insistía Miguel Borra. Para ello el 24 de septiembre a las 12:00 comenzará la movilización en el Congreso de los Diputados y finalizará en la Plaza de Colón.

Con el objetivo de que acuda cuanta más gente mejor, el sindicato, el más representativo de las Administraciones Públicas, ayudará poniendo autobuses gratuitos desde diferentes puntos de España hasta la capital.