Macrón y la UE ridiculizan a Sánchez con el Midcat: "Es España la que está importando gas"

La capacidad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez para hacer el ridículo en el plano energético no conoce límites. Primero fue con la famosa excepción ibérica que trató de vender por toda Europa sin tener siquiera un proyecto claro. La UE tardó meses en dar luz verde a regañadientes a España para rebajar el precio del gas. Para colmo, el efecto de la medida no se notó en el bolsillo del consumidor, que siguió pagando la luz cada día más cara.

El segundo gran ridículo fue el de las medidas de ahorro energético que anunciaron a comienzos del mes de agosto sin consultar ni consensuar con nadie. Llegaron a decir que "importantes rankings internacionales" habían felicitado a España como el país que mejores medidas había tomado. Resultó que no había tales rankings, sino un artículo escrito por dos jóvenes periodistas que felicitaban a España por ser el país con unas medidas más tendentes a empobrecer a su población.

Pues bien, ahora es el Midcat el que trae de cabeza al Ejecutivo. Este lunes Emmanuel Macron vapuleaba a Sánchez en una entrevista en Le Monde. Preguntado por el proyecto del gasoducto Midcat, que supuestamente pretende canalizar el combustible desde España hasta Alemania, pasando por Francia, Macron siguió mostrando su oposición al proyecto.

Recordaba Macron que ya hay dos tubos operativos (uno en Irún y otro en Larrau-Calahorra) y que son suficientes a medio y largo plazo, decía el mandatario Francés. Es más, dijo no entender el empeño español en este proyecto cuando estas dos canalizaciones están al 50% de su capacidad y, para colmo, España en lugar de estar exportando gas por ellos, "¡está importando!".

"No estamos en proceso de saturar las conexiones existentes y no hay necesidad de que España exporte sus capacidades de gas a Francia, ya que está importando en este momento en el que hablo. No comprendo el problema a corto plazo que estamos intentado resolver".