¿Oughourlian ya maneja Indra?: "Me gustaría hacer lo mismo que Abril Martorell"

En un desayuno informativo reciente en la capital, Joseph Oughourlian, presidente de Prisa y del fondo Amber Capital, no sólo confesó su satisfacción por tener una emisora de radio (la cadena SER) y un periódico (El País) abiertamente de izquierdas, sino que también se refirió a su operación en Indra, gigante de ingeniería y defensa española para cuyo asalto por parte del Gobierno ha sido colaborador necesario.

Recientemente hemos conocido por Amber Capital que el Gobierno le ha dado permiso para alcanzar el 9,9% del capital de Indra. Algo que el Gobierno ha ocultado deliberadamente. Lo que sabíamos hasta ahora era que se habían puesto de acuerdo Oughourlian (Amber Capital), el Gobierno (SEPI) y el PNV (SAPA) para asaltar la compañía.

En esta operación, para la que los propios implicados reconocieron su acuerdo, cesaron a los consejeros independientes de Indra que ahora cambiarán. Decía Oughourlian en este reciente evento que se cesó a los independientes porque "se habían enrocado" ane el cambio de presidencia de Indra, que supuso la sustitución de Fernando Abril-Martorell por Marc Murtra.

Pero Oughourlian no se quedó ahí, alavó la figura de Abril Martorell, anterior presidente ejecutivo de Indra, alconsidera que "le ha dado una vuelta a esa compañía de manera espectacular". Y añadía: "Para mí es un modelo, me gustaría hacer lo mismo o una décima parte de lo que él hizo en esa compañía". De momento, Oughourlian no es el presidente de Indra… aunque quizá sea lo que tenga en mente.

Esta semana, el consejo de administración de la firma presidida por Marc Murtra ha convocado una junta de accionistas extraordinaria para el próximo 28 de octubre en la que procederá a renovar el consejo con la entrada de seis nuevos independientes.

Así, de aprobarlo los accionistas, entrarán en el órgano seis perfiles ligados a la tecnología y la industria como Virginia Arce, Olga San Jacinto, Coloma Armero, Axel Arendt, Belén Amatriain y Bernardo Villazán.