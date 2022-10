El discurso de Javier Milei en el festival de Vox: "La justicia social es violenta e injusta"

Vox celebró este pasado fin de semana su acto Viva 22, un festival que le ha supuesto al partido de Abascal un bálsamo de tranquilidad e ilusión tras el terremoto interno provocado por la salida de Macarena Olona. Durante los dos días que ha durado el evento, los simpatizantes de Vox han podido disfrutar de las actividades y atracciones organizadas para todas las edades, así como de los discursos de los líderes del partido y otros personajes invitados.

De entre los líderes invitados al acto, como el expresidente de EEUU, Donal Trump, que dirigió un discurso grabado, o el líder del partido portugués Chega, André Ventura; destacó de manera notable la presencia del economista argentino Javier Milei.

Milei, quien durante años ha sido el referente de un potente movimiento libertario juvenil en Argentina, en 2021 fue elegido diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires, mientras que se espera que en 2023 dispute la presidencia de la Nación. Pero el economista se ha mantenido firme en su discurso pro libertad y contra el socialismo e intervencionismo económico de los gobiernos.

Es, de hecho, esta marcada posición libertaria, a menudo alejada tanto de la derecha y la izquierda, lo que ha provocado la sorpresa de muchos al saber que Javier Milei daría un discurso en el acto de Vox, un partido que sí es partidario de cierta intervención estatal tanto a nivel económico como social.

El fracaso del socialismo

Tras pronunciar su lema de "viva la libertad, carajo" al comienzo de su discurso en Viva 22, Milei se aventuró con un "viva España" y un "viva Vox", lo que despertó los aplausos de los miles de asistentes. Pero, durante los 20 minutos que duró su intervención, el argentino se mantuvo fiel a las consignas que le han llevado a la fama. Concretamente, centró su charla en explicar "cómo el zurderío (izquierda) nos contamina la vida, cómo buscan destruir nuestra sociedad y cómo arruinan nuestra vida convirtiéndonos en esclavos".

Milei explicó cómo los países más libres "crecen el doble que los más reprimidos y tienen un PIB per cápita 8 veces superior", mientras que el 10% de la población con menor renta en los países libres es 11 veces más rico que el 10% en los países reprimidos", la pobreza extrema es 50 veces superior en estos últimos, la gente vive un 25% más y tiene mayores derechos políticos.

Para ejemplificar este contraste entre libertad y socialismo, el liberal mostró los diferentes resultados de las políticas aplicadas en la Alemania oriental y occidental, situación "narrada por Nino Bravo en su canción Libre"; así como la experiencia vivida tras la separación del imperio austrohúngaro entre la capitalista Austria y la comunista Hungría; o las diferencias entre Corea del Sur y Corea del Norte; o el declive de su propio país, Argentina, donde "el Estado se multiplicó por tres, pero el número de pobres se multiplicó por ocho".

"El socialismo es una máquina de empobrecer, un fenómeno miserable, un fenómeno del odio, un fenómeno de la violencia, todo lo que toca lo arruina", recalcó Milei, alertando que el socialismo está trasladando la batalla desde la esfera económica a otros aspectos de la sociedad", como con la ideología de género, el lenguaje inclusivo o la agenda ecologista.

"Los políticos no son Dios"

Además, el argentino desmontó durante su discurso la idea de que el libre mercado es inmoral porque genera desigualdad. Así, defendió que la idea de "donde nace una necesidad, nace un derecho" es incorrecta, ya que "las necesidades son infinitas y los recursos alguien los tiene que pagar". En este sentido, expresó que la "justicia social" es una idea "violenta e injusta porque implica tratar de manera desigual ante la ley, quitarle a uno para darle a otro".

Uno de los resultados de este problema del socialismo, según Milei, es que genera desequilibrio fiscal y endeudamiento, "pasar la fiesta de hoy a nuestros hijos y nietos". El financiamiento de este déficit, recalcó el economista, se produce con la emisión de dinero del banco central, "generando inflación que perjudica a los más vulnerables".

Por otro lado, Javier Milei cargó duramente contra cualquier tipo de intervención del Estado en la economía, alegando que "los fallos de mercado no existen". "Cuando aparece un iluminado desde la poltrona, diciendo que el mercado falla, lo que está diciendo es que no sabemos tomar nuestras propias decisiones, y que ellos las pueden tomar mejor que nosotros. Pero eso es falso, porque no son omniscientes, no son omnipresentes, no son omnipotentes: ¡No son Dios, los políticos no son Dios!", exclamó Milei, despertando los aplausos del público de Viva 22.

Por último, el referente del liberalismo argentino se dirigió a los asistentes, recordándoles que "esto no es para tibios, no valen las soluciones intermedias, porque son funcionales a más socialismo, funcionales al comunismo", y continuó citando la definición de liberalismo del Alberto Benegas Lynch: "es el respecto irrestricto del proyecto de vida del prójimo".

Ya para despedirse, Milei concluyó con sus tradicionales arengas al público: "No tengan miedo, den la batalla contra el zurderío, que se la vamos a ganar, somos superiores productivamente, somos superiores moralmente; esto no es para tibios, ¡viva la libertad carajo!".