El organismo supervisor ha mostrado susu malestar por cómo se le ha pedido su aval a los PGE: llega tarde y mal, denuncian. Es lo que ha criticado la presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), Cristina Herrero, durante la Comisión de Presupuestos en el Congreso de los Diputados.

Y aunque la AIREF ha avalado los presupuestos para 2023, le hace al Ejecutivo una serie de recomendaciones entre las que está que consulte a su organismo antes. En el mes de julio, que es cuando se presenta el cuadro macroeconómico sobre el que se sustentan las cuentas que luego confecciona en el otoño. "A nuestro juicio el aval de AIREF llega tarde, en un momento en el que los presupuestos ya está elaborados y configurados", se quejaba amargamente la presidenta del organismo que siempre que sale a explicar sus análisis se queja de lo mismo: de la poca información que les llega por parte del Gobierno. Tanto es así que para saber cuál es el impacto que van a tener los fondos europeos en las inversiones españolas, la propia AIREF ha tenido que abrir su investigación a través del portal de licitaciones, y comprobar así las ayudas que se han ejecutado, las que no, la información que les pasan las comunidades autónomas… Pero ni rastro de las cuentas que el Ejecutivo debe dar a su organismo supervisor.

Previsión de crecimiento caducada

El del plan de Recuperación es clave para la AIREF porque del dinero que llegue a España en inversiones depende la previsión de crecimiento del país para el próximo año. Y por eso, el organismo presidido por Cristina Herrero rebaja su previsión para el 2023. "En julio teníamos una previsión de crecimiento real del 2% y ahora lo tenemos del 1,5", recordaba Cristina Herrero para hacer hincapié en que el escenario es tan cambiante y está lleno de tanta incertidumbre que de un mes para otro las previsiones se ven modificadas.

Recordemos que la previsiones sobre las que el Gobierno ha trazado los Presupuestos está basados en un crecimiento para el 2023 del 2.1% del PIB. Muy por encima del cálculo del Banco de España (1,4%) o el Fondo Monetario Internacional (1,2%). La de la AIREF va en línea con estas últimas y lo justifica lamentando que el proyecto recién aprobado no incorpore medidas previstas para paliar los efectos de la inflación. Las cuales, según sus palabras, pueden tener un "importe suficiente para desvirtuar la calidad del presupuesto".

Por eso ha dicho que con estos presupuestos en los que el Gobierno infraestima los ingresos para contar con más margen después, "no es prudente" y reclama que "aquí lo tiene que haber es un ejercicio de realismo", exponía la presidenta de la AIREF que no entiende cómo el Gobierno no ha podido explicar si las medidas aprobadas hasta ahora se van a prorrogar más allá del 1 de enero. "Un paquete de medidas que no sabemos si se van a prorrogar esas o van a ser otras, pero que desde luego parece que sí que es razonable pensar que se adoptarán a lo largo del 2023", especulaba al decir que la situación económica no va a mejorar de repente como para prescindir de ellas.

Deficientes

Ante tal falta de información, ha dejado caer que ha habido discrepancias en el seno de la AIREF sobre si dar el visto bueno o no a las cuentas públicas. Ha sido "un debate profundo" ha dicho. "Es difícil pronunciarnos sobre un cuadro macroeconómico si no tenemos al lado el escenario de ingresos y gastos que se prevé aunque sea de manera somera y no de manera detalla como luego viene en el presupuesto", se quejaba Herrero quien lamentaba las "deficiencias en calidad informativa", con una grave ausencia de información en términos de contabilidad de nacional de más de 1.200 millones de euros. Por eso ha denunciado que las cuentas ya hayan nacido "viciadas".

Es más, sobre el aumento de gasto, calcula la AIREF sería de casi el 7% si al final se prorrogan todas las medidas para el año 2023. Y ese porcentaje está muy por encima de la recomendación que la Comisión Europea le ha hecho a España.

Irreales

Por eso ha dicho que con estos presupuestos en los que el Gobierno infraestima los ingresos para contar con más margen después, "no es prudente" y reclama que "aquí lo tiene que haber es un ejercicio de realismo", exponía la presidenta de la AIREF que no entiende cómo el Gobierno no ha podido explicar si las medidas aprobadas hasta ahora se van a prorrogar más allá del 1 de enero. "Un paquete de medidas que no sabemos si se van a prorrogar esas o van a ser otras, pero que desde luego parece que sí que es razonable pensar que se adoptarán a lo largo del 2023", especulaba al decir que la situación económica no va a mejorar de repente como para prescindir de ellas.

Deficientes

Ante tal falta de información, ha dejado caer que ha habido discrepancias en el seno de la AIREF sobre si dar el visto bueno o no a las cuentas públicas. Ha sido "un debate profundo" ha dicho. "Es difícil pronunciarnos sobre un cuadro macroeconómico si no tenemos al lado el escenario de ingresos y gastos que se prevé aunque sea de manera somera y no de manera detalla como luego viene en el presupuesto", se quejaba Herrero quien lamentaba las "deficiencias en calidad informativa", con una grave ausencia de información en términos de contabilidad de nacional de más de 1.200 millones de euros. Por eso ha denunciado que las cuentas ya hayan nacido "viciadas".

Es más, sobre el aumento de gasto, calcula la AIREF sería de casi el 7% si al final se prorrogan todas las medidas para el año 2023. Y ese porcentaje está muy por encima de la recomendación que la Comisión Europea le ha hecho a España.