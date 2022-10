Javier Fernández Lasquetty: "Con Sánchez, todos los madrileños tenemos una amenaza suplementaria"

El Gobierno está rematando los últimos flecos para activar cuanto antes el "Impuesto de Solidaridad de las grandes fortunas" que anunció el pasado mes de septiembre. Se trata de un nuevo tributo que gravará a los patrimonios netos superiores a 3 millones de euros y con el que el Ejecutivo de Pedro Sánchez pretende recaudar 1.500 millones de euros gracias a la fortuna de 23.000 contribuyentes.

"Para evitar la doble imposición los sujetos pasivos del Impuesto de Solidaridad solo tributarán por la parte de su patrimonio que no haya sido gravado por su Comunidad Autónoma" señaló el Gobierno. El consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández Lasquetty tiene claro que lo que pretende esta nueva figura fiscal es neutralizar la exención del Impuesto de Patrimonio que aplica la Comunidad de Madrid desde 2008 y, recientemente, Andalucía.

"Es una amenaza dirigida directamente contra los madrileños porque es el único lugar de España -ahora también Andalucía- donde no hay Impuesto de Patrimonio. Con el proyecto fiscal y de Presupuestos que Sánchez ha presentado en las últimas semanas, todos los españoles tenemos una amenaza, que se deriva de la política económica tan desacertada del Gobierno, pero los madrileños tenemos una amenaza suplementaria" asegura el consejero en una entrevista con Libre Mercado.

La solidaridad es individual y v​​​​​​oluntaria"

Lasquetty niega que el impuesto contenga cualquier atisbo de solidaridad como dice el Gobierno "porque la solidaridad es individual y v​​​​​​oluntaria". Además, alerta del "efecto destructivo" que tendrá su aplicación y del escaso efecto recaudatorio o de contribución al Estado de Bienestar. "El Estado del Bienestar se sostiene si hay crecimiento económico. Esa es a clave" apunta.

13.000 contribuyentes podrían huir de Madrid

De los 23.000 contribuyentes afectados por este nuevo sablazo gubernamental, 13.000 de ellos están en Madrid. Según los cálculos del Gobierno regional, estos 13.000 ciudadanos aportan 5.000 millones de euros de recaudación al año en otros impuestos aunque no paguen Patrimonio. "5.000 millones que se perderían si se van a otro país, como Portugal" y a los que hay sumar "la parte que no se ve, que son los que no vendrán" alerta el consejero. En este sentido, Lasquetty cuenta que ya ha presenciado como un empresario iberoamericano "le decía a Isabel Díaz Ayuso que quería instalarse en Madrid, pero con esto de los impuestos, se lo estaba pensando".

A Lasquetty no le sorprende que estén creciendo las consultas de los grandes patrimonios sobre los planes de Sánchez y carga duramente contra un impuesto obsoleto y confiscatorio:

"Es injusto porque hace pagar todos los años por algo sobre lo que ya has pagado". "Es antieconómico porque entre la persona que se gasta el dinero y la que lo ahorra penaliza a la que lo ahorra". "Es confiscatorio en ocasiones porque obliga a vender patrimonio para pagar el impuesto" "Es completamente ineficaz en términos de recaudación. No tiene tracción económica ninguna".

En Madrid no hacemos política contra el que tiene éxito

Lasquetty no da crédito ante la "competencia entre PSOE y Podemos para ser más el más radical y para ver a quién se le ocurre una barbaridad mayor y que ya hemos visto fracasadas en los países iberoamericanos. ¿A quién se le ocurre hablar de control de precios que es una cosa peronista?" se pregunta. El consejero tiene claro que "lo que quiere el PSOE es que Podemos no le dispute el voto por la extrema izquierda y le da igual llevarse por delante el crecimiento económico de Madrid, donde no hacemos política contra el que tiene éxito, contra el que le van bien los negocios o contra el que hace legalmente su negocio"

Madrid recurrirá al Constitucional

Sobre las alternativas que tiene la Comunidad de Madrid para evitar la imposición del impuesto a los ricos, la primera es la judicial. "Es completamente inconstitucional y lo llevaremos al Tribunal Constitucional, pero cuando sepamos cómo lo van a hacer porque, de momento, han presentado un power point. Pero bajo el punto de vista jurídico constitucional o bajo el estrictamente tributario hay motivos, y muchos, para que el Tribunal Constitucional lo tumbe". De momento, no están barajando otras fórmulas, como devolver esa tributación extra de Patrimonio en el IRPF para desactivar la medida de Sánchez, aunque "haremos análisis de cada situación".