El Gobierno crea una falsa ilusión en el IRPF a los que ganen entre 21.000 euros y 35.200 euros

Los contribuyentes con sueldos de hasta 35.200 euros se pueden encontrar con una desagradable sorpresa cuando les toque hacer la declaración de la renta en 2024. La razón es que Hacienda les puede exigir que devuelvan importantes cuantías, que pueden llegar a superar los 1.000 euros, o restárselas si el resultado de su declaración les sale a devolver. Si se da el caso de que estos ciudadanos no disponen del dinero que les reclame el Estado cuando llegue el momento de rendir cuentas a la Agencia Tributara, lo tendrán que devolver con intereses. El fisco no perdona.

El motivo que está detrás de ese inevitable disgusto está relacionado con la última medida del Gobierno de Pedro Sánchez. El pasado mes de septiembre, el Ejecutivo aprobó ampliar la reducción por rendimientos del trabajo desde los 18.000 euros actuales hasta los contribuyentes que cobran un salario bruto de 21.000 euros, así como subir el mínimo de tributación del IRPF desde los 14.000 euros anuales a los 15.000 euros. Con estas rebajas fiscales, que entrarán en vigor en 2023, los contribuyentes beneficiados se ahorrarán 1.881 millones de euros, tal y como ha calculado Hacienda.

Aunque cualquier rebaja fiscal es una buena noticia, hay que tener en cuenta que el Ejecutivo ha dejado fuera de la medida a las rentas medias que, para más inri, son las principales pagadoras del IRPF junto con las rentas medias-altas, como ha explicado en numerosas ocasiones Libre Mercado.

"Hacienda les puede causar un problema financiero"

Y ahora, tal y como figura en el texto del borrador de la medida, el Gobierno ha decidido también reducir las retenciones del IRPF de los contribuyentes que cobren entre 21.000 euros y los 35.200 euros. Sin embargo, como la rebaja fiscal del Gobierno solo afecta a las rentas de hasta 21.000 euros, lo que va a ocurrir es que algunos contribuyentes que cobren entre 21.000 y 35.200 euros tendrán que devolver en 2024 lo que Hacienda ha decidido cobrarles de menos en 2023. El departamento de la propia María Jesús Montero asegura que serán 250.000 contribuyentes los afectados, ya que dependerá de su situación personal (si están casados, tienen hijos etc).

Esta decisión "se hace para evitar el error de salto que tiene el propio IRPF y que el reglamento obliga a corregirlo" explica el director de estudios del REAF, Rubén Gimeno, a Libre Mercado. "No es cosa del Gobierno, el Gobierno ha cumplido el reglamento, aunque sí que ha decidido que llegue a los 35.200 euros en lugar de más o menos. Se hace para que no haya tanta diferencia en el pago de impuestos de un contribuyente que gana 22.000 euros y los que paga otro contribuyente que gana 21.000 euros y al que le acaban de bajar los impuestos" añade. Dicho de otra forma, si no se corrigiera, el contribuyente que pase de ganar 21.000 a 22.000 vería disparada su factura. Para ello, se modifica el artículo 83.2 del reglamento del IRPF.

Gimeno insiste en aclarar que "no se trata de ninguna bajada de impuestos para los que ganen hasta 35.200 euros porque tendrán que devolverlo en diferido. Es un alivio temporal que habrá que enmendar al año que viene. De hecho, a los contribuyentes que tengan que devolver el dinero a Hacienda les puede causar un problema financiero".

¿Electoralismo?

Bien es cierto que, aunque Hacienda haya tenido que corregir ese error de salto del impuesto y no haya segundas intenciones en la medida, de lo que no hay duda es que esos 250.000 afectados van a cobrar un salario mayor en 2023 (año electoral), pero no se les ha avisado de que tendrán que devolver un año después (una vez pasados los comicios) el dinero que se les está reteniendo de menos ¿Casualidad?

En la siguiente tabla que ha elaborado el Reaf aparecen varios ejemplos de contribuyentes y las correspondientes devoluciones que tendrán que llevar a cabo. El caso más sangrante es el caso del contribuyente que gana 22.000 euros y tendría que devolver 1.117 euros a Hacienda. Un susto mayúsculo.